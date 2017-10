PLENKOVIĆ NA SJEDNICI VLADE NAJAVIO: ‘Kroz nekoliko tjedana kreće proces pripreme za uvođenje eura u Hrvatskoj’

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti i zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Osim toga, Vlada je dala odobrenje za kreditno zaduženje HŽ Infrastrukturi kod domaćih banaka uz državno jamstvo.

Stigle ponude za borbene zrakoplove

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da je jako važno što se uspostavlja koordinacija sustava domovinske sigurnosti. Da će Hrvatska razvijati moderan, sveobuhvatan i učinkovit sustav domovinske sigurnosti potvrdio je na sjednici Vlade i ministar obrane Damir Krstičević.

#VladaRH usvojila Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti https://t.co/NSZRUZFUdZ — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) October 5, 2017

Na Vladi se danas raspravljalo i o ponudama za borbene zrakoplove. Plenković je rekao da su stigle otvorene ponude za borbene avione, a uslijedit će stručna i temeljita analiza tih ponuda.

PVRH: Očekujemo da odgovarajuća stručna povjerenstva temeljito analiziraju pristigle ponude u vezi s nabavom borbenih zrakoplova. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) October 5, 2017

Vladino rješenje za problem onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Na sjednici Vlade je ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, rekao da će provedba Vladina projekta pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka i umanjiti zdravstvene rizike u Slavonskom Brodu. Također će riješiti dugogodišnji problem prekograničnog onečišćenja zraka.

‘Vjerujem da će predloženo rješenje omogućiti unaprjeđenje stanja zaštite zraka i okoliša, a samim tim i dugoročno osigurati zdravlje naših ljudi u Slavonskom Brodu i okolici’, rekao je Plenković.

‘Europska komisija cijeni naše napore za ulazak u Schengen’

Plenković se osvrnuo i na mogućnost ulaska Hrvatske u Schengenski prostor. Kaže da Europska komisija cijeni napore koje činimo u tom smjeru.

‘Naša je ambicija da to ostvarimo do prvog semestra 2019. kad ćemo biti spremni za političku odluku o tome. Najavio je i kako će Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i HNB kroz nekoliko tjedana pokrenuti proces koji će voditi do preuzimanja eura kroz nekoliko godina’, najavio je Plenković, javlja N1.