VLADA DORH-u ODOBRILA PET MILIJUNA KUNA ZA ISTRAGE U AGROKORU: Plenković: ‘Do kraja ćemo rasvijetliti što se tamo događalo’

Vlada je u četvrtak, na zahtjev Državnog odvjetništva (DORH), iz proračunskih zaliha odobrila 5 milijuna kuna za podmirenje troškova DORH-a vezanih uz utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru.

Prema riječima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, DORH je zatražio dodatna sredstva zbog podmirenja troškova smještaja, dnevnica i putovanja zamjenika iz drugih županijskih državnih odvjetništava, angažmana financijskih stručnjaka i vještaka te financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano za moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor.

“Ovime vrlo jasno pokazujemo da je Vladi u interesu na zakonit i institucionalan način pomoći nadležnim institucijama da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i tvrtkama vezanima za Agrokor te, ako je to potrebno, pokrenu i odgovarajuće kaznene postupke. To je cilj i način postupanja odgovorne vlade i odgovornih institucija”, istaknuo je premijer.

SASTALI SE PLENKOVIĆ I RAMLJAK: ‘U tijeku je revizija financijskih izvješća i poslovnih knjiga’



Kazao je i da se jutros sastao s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Antom Ramljakom, koji ga je izvijestio o prvih mjesec dana rada izvanredne uprave.

“Ono što je važno je da je od aktiviranja zakona izvanredna uprava poduzela sve zakonom predviđene mjere kako bi se normalizirala situacija i poslovanje društava u okviru koncerna Agrokor”, rekao je Plenković.

U svom prvom mjesečnom izvješću, dodao je Plenković, “Ramljak će napomenuti i kako su u proteklom razdoblju od prihoda samih društava osigurana sredstva za isplatu plaća svim zaposlenicima za mjesec svibanj, da se nastavljaju pripreme za turističku sezonu, koja je osobito važna s obzirom na strukturu kompanija, kao i razgovori s financijskim institucijama, odnosno bankama, kako bi se osigurala dodatna svježa likvidnost za poslovanje kompanija”.

U izvješću će stajati, kaže Plenković, i da se “dobavljačima koji dostavljaju svoju robu Agrokoru isplaćuju sva dospjela potraživanja nakon 10. travnja, da je u kompaniji angažirana jedna od četiri ključne svjetske revizorske kuće, PriceWaterhouseCoopers koji nije imao nikakve veze s poslovanjem kompanije ranije i da daje jedan kompletno svježi pogled na financijska izvješća i poslovne knjige, a rezultati takve revizije će biti korisni i za ono što će poduzimati DORH”.

Podsjetio je i da su angažirani renomirani međunarodni savjetnici za restrukturiranje, kao i pravni savjetnici te da svi zajedno rade na dugoročnom planu restrukturiranja kompanije.

“Mislim da su to vrlo pozitivne i dobre informacije”, istaknuo je premijer, dodajući da su informacije koje je dobio od Ramljaka ohrabrujuće.

“Zakonom o izvanrednoj upravi napravili smo pravni temelj za sve aktivnosti koje se sada poduzimaju i u interesu radnih mjesta, ljudi u Hrvatskoj, ne samo onih koji rade u Agrokoru, već svih dobavljača i ostalih koji su uz njega vezani, do najmanjeg OPG-a i ukupnog financijskog krvotoka Hrvatske. Smirili smo situaciju na najučinkovitiji mogući način. Proces restrukturiranja kontroliramo, odvija se zamišljenim i planiranim tijekom i na tome ćemo nastaviti raditi”, rekao je Plenković.

Naglasio je i da je važno “da uz punu neovisnost i DORH i policija nastave svoje aktivnosti i dovedu do raščišćavanja situacije s Agrokorom”, kao i da upravljanje krizom u Agrokoru ostaje jedna od temeljnih zadaća ove Vlade.