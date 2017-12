VLAST KAO PLIJEN: Plenković kuma imenovao veleposlanikom, a uhljebio je i sestričnu te ujaka

Tri prijave Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Pred povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa nekoliko je predmeta koji uključuju premijera Andreja Plenkovića. Jednu je prijavu podnio mostovac Miro Bulj jer su, kako je naglasio, Plenković i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, za hrvatskog veleposlanika u Londonu postavili premijerovog vjenčanog kuma Igora Pokaza. Postoje još dvije slične prijave, a tiču se Plenkovićevog ujaka te sestrične.

Tu je i prijava u kojoj se tvrdi da je Plenković iskoristio svoj politički utjecaj kako bi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice nakon raspisanog javnog natječaja za direktoricu ureda HTZ-a u Münchenu imenovalo Neru Miličić, premijerovu sestričnu. Njezin otac, a Plenkovićev ujak Marko Raos je, pak, početkom rujna ušao u Upravno vijeće Parka prirode Biokovo, koje je u resoru ministra Tomislava Ćorića.

Ministar za Neru niakad nije čuo

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je kako do sada nije znao da je Nera Miličić, koja je postavljena za direktoricu ureda HTZ-a u Münchenu, sestrična Andreja Plenkovića.



‘Sve koji su se javili za voditelje naših ureda u inozemstvu detaljno su testirali i ispitali članovi povjerenstva koje smo namjerno formirali od ljudi izvana HTZ-a, baš zbog toga da izbjegnemo eventualne prigovore o pogodovanju. Riječ je o hrvatskim eminentnim turističkim stručnjacima poput Dragana Magaša. Oni su nakon provedene procedure predložili kandidate, a mi smo ih u Turističkom vijeću HTZ-a potom jednoglasno prihvatili. Uvjeren sam da su svi to i zaslužili’, kazao je Cappelli za Novi List.

Upozorio je da je općenito neprihvatljivo da se ljude pokušava diskvalificirati isključivo zato što su u rodu s nekim državnim dužnosnikom te se pita: ‘Zar te osobe nemaju pravo javiti se na natječaj i, ako zadovoljavaju sve propisane kriterije, dobiti posao?’.

Poslušao nećaka?

Plenkovićev ujak Marko Raos, otac Nere Miličić, iako u sedamdesetima, još uvijek je politički iznimno aktivan, a na posljednjim je lokalnim izborima s drugog mjesta na HDZ-ovoj listi ušao u Gradsko vijeće Makarske. Prethodno se smatralo da će Raos istaknuti nezavisnu kandidaturu za gradonačelnika, on je čak javno negirao da bi mogao ići na listu HDZ-a, s obzirom da nije član stranke koju vodi njegov nećak, ali je naposljetku na to pristao. Ulogu je u tome, po svemu sudeći, imao i Plenković s obzirom na to da je tada govorio kako na ‘Andreja gleda kao na svojeg sina, da će se o kandidaturi za gradonačelnika posavjetovati s njim te da neće ići protiv njegove volje’.