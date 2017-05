PLENKOVIĆ KOMENTIRAO POTOP HDZ-a U ZAGREBU: ‘Upozorio sam da se mora glasovati za naše kandidate, napravit ćemo analizu’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se medijima komentirajući rezultate prvog kruga lokalnih izbora. Osvrnuo se i na aktualnu političku situaciju u Hrvatskoj.

‘Meni je u interesu politička stabilnost, zato sam se angažirao, vratio iz Bruxellesa, zajedno sa Stierom. Što se tiče izbora, sad smo završili prvi krug lokalnih. Vidjelo se da je HDZ, osim Zagreba, ostvario izvanredne rezultate koji će izgledati još bolje nakon drugog kruga. Danas čujem da imamo čak 44 grada u prvom krugu, još 45 idemo u drugi krug. To su primjeri uspjeha koje HDZ ostvaruje. Mnogi su jučer vidjeli kakve su im dionice i moraju razmisliti koji im je prioritet. HDZ je spreman na sve’, rekao je Plenković te dodao kako će s parlamentarnim strankama razgovarati o parlamentarnoj većini.

Globalno gledano, rezultati lokalnih izbora jako su dobri za HDZ, uvjeren je Plenković.

‘Mislim da sam tu realan. Ne moram opjevati rezultate, oni su vidljivi’, kazao je premijer.



Na upit da komentira uspjeh Brune Esih i njezine liste, na kojoj je i disident HDZ-a Zlatko Hasanbegović, Plenković je rekao da to nije HDZ-ovo biračko tijelo.

Koliko bi ta stranka mogla uzeti HDZ-u?

‘Ja to ne znam, to mogu samo izbori reći. Pokazalo se da uživaju simpatije jednog biračkog tijela. Mislim da to nije HDZ-ovo biračko tijelo, tek jedan manji dio.

Podsjećam da su i Hasanbegović i Esih došli u Sabor zahvaljujući činjenici da su bili na listi HDZ-a. To je polazna točka o kojoj, siguran sam, i oni vode računa. Razgovarat ćemo s njima. Ja ne vidim što se promijenilo u našoj politici da bi oni imali neke upitnike’, kazao je Plenković.

Priznaje da rezultatima HDZ-a u Zagrebu nije zadovoljan

‘Prgomet je vodio kvalitetnu kampanju. Činjenica da je došla do te diskrepancije između glasova za listu i za kandidata. Upozorio sam da se mora konzistentno i koherentno glasovati za naše kandidate. Zašto su u nekim mjesnim odborima rezultati drukčiji… Tu ćemo morati napraviti temeljnu analizu u gradskom odboru. Mislim da je HDZ napravio bolje rezultate nego 2013. Mogu govoriti samo o izbornom uspjehu, a ostalo su komentari. Svatko tko piše i čita zna o čemu se radi’, kazao je predsjednik Vlade, prenosi N1.

Izborni rezultat komentirao je i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

‘Građani su ovakvom potporom HDZ-u dali potpori politici Vlade Andreja Plenkovića’, kazao je Jandroković.

‘Ostvarili smo sve svoje strateške ciljeve. Nakon prvog kruga, mi smo uvjerljivi pobjednici. Imamo najveći broj župana, gradonačelnika i općina kao i župana i županija. Potvrdili smo da smo najjača politička stranka u RH’, rekao je Jandroković.

Usporedio je rezultate HDZ-a i SDP-a.

‘SDP je pobijedio u dvjema županijama. HDZ je pobijedio u 43 grada. U drugi krug ulazi još 45 kandidata HDZ-a. SDP je pobijedio u 13 gradova. Što se tiče općina, HDZ je pobijedio u 168 općina, a u 73 idemo u drugi krug. SDP je pobijedio u 32 općine’, rekao je Jandroković te dodao da je HDZ pobijedio u svim županijama u Slavoniji i Dalmaciji, piše N1.