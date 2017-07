PLENKOVIĆ KAŽE DA JE ARBITRAŽA PROTUPRAVNA: ‘HDZ stoji čvrsto pri obrani nacionalnih interesa pitanja granica i teritorija’

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u srijedu navečer nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, kako ih je izvijestio u vezi s predstojećim susretom sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom i odnosima sa Slovenijom te je najavio odlazak u Sarajevo Vlade Republike Hrvatske koja će ondje u petak održati zajednički sastanak s Vijećem ministara BiH, prvi puta nakon sedam godina.

Na tom će se sastanku razmotriti brojna pitanja u međusobnim odnosima i dogovoriti hodogram rješavanja i unaprijeđenje suradnje, istaknuo je premijer Plenković.

Na novinarski upit potvrdio je da je kolege iz vrha HDZ-a upoznao s promišljanjima Vlade RH glede odluke Arbitražnog suda u graničnom sporu sa Slovenijom, te naglasio da je dobio potporu za vrlo jasan i čvrst stav hrvatske Vlade koji se temelji na odluci iz srpnja 2015. kada je Hrvatski sabor donio odluku o izlasku Republike Hrvatske iz arbitražnog postupka.





“HDZ stoji čvrsto u obrani nacionalnih interesa i pitanja državnog teritorija i granica; za nas je arbitraža zbog protupravnog djelovanja Slovenije neprihvatljiva, smatramo da je kompromitirana i iz nje smo izašli sukladno međunarodnom pravu, a zbog kršenja samih pravila arbitraže i odredbi međunarodnog prava od strane Slovenije. Ono što želimo je nastavak dijaloga sa slovenskom stranom i ne želimo nikakve jednostrane poteze i želimo to otvoreno pitanje rješavati u dijalogu sa Slovenijom kroz vrijeme koje je pred nama”, poručio je premijer Plenković.

Nema mehanizma koji može Hrvatskoj nametnuti provedbu arbitražne odluku

Upitan što ako Slovenija bude inzistirala na provedbi presude Arbitražnog suda, Plenković je odgovorio kako nema nikakvog mehanizma bilo kojeg aktera u međunarodnoj zajednici koji može Hrvatskoj nametnuti provedbu presude u procesu u kojem više nije stranka, i to, naglasio je “moramo do kraja razjasniti hrvatskoj javnosti”.

Hrvatska pozicija je jedna, slovenska druga, vodit ćemo dijalog, ići ćemo s našim stavovima i saslušati slovenske, dodao je Plenković.

Upitan je li možda bilo propusta hrvatske diplomacije u protekle dvije godine da bi se hrvatske partnere dodatno upoznalo s hrvatskim argumentima, Plenković je kratko odgovorio – ne.

“Treba imati na umu da ta tema nije od kapitalnog značaja za bilo koju instituciju ili međunarodnu zajednicu u cjelini”, naglasio je hrvatski premijer.

Podsjetio je kako je Hrvatska svoje odluke donijela 2015. godine, nakon što je Slovenija kompromitirala arbitražni postupak; jasno je dala ne samo stav Hrvatskog sabora i poduzela sve potrebne radnje prema Bečkoj konvenciji i pravu međunarodnih ugovora koje su bile sasvim dostatne, nego se pojasnila hrvatska pozicija. I u onom trenutku kada smo napustili proces, mi smo s tim na neki način definirali okvir koji postoji, istaknuo je Plenković.

Što o tome misli netko drugi i iz kojih razloga i zašto, nije bitno nego je bitan čvrst i jasan stav da nas ta presuda ni na koji način ne obvezuje niti je namjeravamo primijeniti, zaključio je predsjednik hrvatske Vlade.

Na navodne slovenske tvrdnje da će zatražiti od SAD-a da se odredi prema tom pitanju, tj. da ako hrvatska Vlada ne poštuje arbitražnu odluku da se ne mora poštivati ni Daytonski sporazum, Plenković je rekao kako se – nakon svega što je protupravno napravljeno od slovenske agentice i od Slovenije imenovanog arbitražnog suca – ne sjeća da su u istom omjeru takav kontaminiran proces i Daytonsko-pariški mirovni sporazum, iza kojeg je stala cijela međunarodna zajednica kako bi okončala rat u BiH.

“Ne znam tko je to (u Sloveniji) i kako izjavio; no to, ne da nisu kruške ni jabuke, nego ni čak ni isti žanr aktivnosti”, zaključio je premijer Plenković.

Večerašnja redovita sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a posljednja je prije ljetne stanke, a idući sastanak Plenković je najavio početkom rujna.