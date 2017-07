PLENKOVIĆ KAŽE DA JE ARBITRAŽA PROTUPRAVNA: ‘HDZ stoji čvrsto pri obrani nacionalnih interesa pitanja granica i teritorija’

Premijer Andrej Plenković je nakon večerašnjeg sastanka Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a rekao da je cijeli HDZ sada upoznat sa stavom Vlade o presudi Arbitražnog suda.

Najviše se na sastanku, kaže Plenković, govorilo o sastanku s Mirom Cerarom, premijerom Slovenije.

Idući sastanak u rujnu

‘Ono što je posebno važno jest da sam izvijestio kolege u vezi susreta s Cerarom o našim odnosima sa Slovenijom i najavio odlazak vlade u BiH. U BiH ćemo razmotriti brojna pitanja o našim odnosima i dogovoriti hodogram rješavanja. Sve drugo bilo je uobičajeno’, rekao je Plenković i dodao da će se idući sastanak održati nakon ljetne pauze, u rujnu. Osvrnuo se i na neke navode o tome da je presuda Arbitražnog suda slična Daytonu te je rekao da se te dvije stvari ne mogu uspoređivati.





‘Ne znam tko je to izjavio – ne da to nisu kruške i jabuke, nego to nije isti žanr aktivnosti. Ta nas predsuda ne obvezuje niti je namjeravamo primijeniti’, kaže Plenković.

‘Ne želimo jednostrane poteze, jedino je rješenje dijalog’

Svi su HDZ-ovci sada upoznati sa stavom Vlade o presudi Arbitražnog suda, a svi su mu dali podršku, kaže premijer.

‘HDZ stoji čvrsto pri obrani nacionalnih interesa pitanja granica i teritorija. Za nas je arbitraža protupravna zbog kršenja pravila arbitraže. Želimo dijalog sa Slovenijom i ne želimo jednostrane poteze’, ističe.

Inzistiranje Slovenije na primjeni odluke suda neće imati nikakvog efekta, rekao je Plenković i još jednom dodao da je jedino rješenje dijalog.

‘Pozicija Slovenije je jedna, a naša je druga. Vodit ćemo dijalog’, javlja N1.