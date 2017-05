PLENKOVIĆ: ‘Jutros sam nazvao Hasanbegovića, vidjet ćemo… Bulj me nazvao diktatorom? Čujem da Dalmatinci vape da im baš on bude župan’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu u Vinkovcima kako bi ministra financija Zdravka Marića branio kao što ga brani i da je bio i ministar Mosta, i da ne dopušta hajku niti linč, a što se tiče Zlatka Hasanbegovića koji se našao na listi za Grad Zagreb nositeljice Brune Esih, rekao je kako se čuo s Hasanbegovićem te će s njim i Brunom Esih razgovarati idući tjedan.

Plenković je rekao da se jutros čuo s Hasanbegovićem i da su otvoreno razgovarali. “Shvatio sam da je on tu odluku donio praktički u posljednji trenutak i čini mi se, ponukan nekim ozračjem kojeg je izbliza gledao u Hrvatskom saboru. Razgovarat ćemo idući tjedan i on i kolegica Esih, koja je izabrana zajedno sa mnom u Prvoj izbornoj jedinici na preporuku gospodina Hasanbegovića i nekih drugih. Glasali su vrlo korektno u situaciji koju smo imali sada”, rekao je Plenković.

Nakon što on razgovara s Hasanbegovićem, sastat će se i cijela stranka pa će se vidjeti što dalje, rekao je i dodao: “To je njegov izbor.”

Na upit nisu li mu vezane ruke budući da bi izbacivanje Hasanbegovića iz stranke dovelo u pitanje većinu u Saboru, Plenković je ustvrdio da eventualni izlazak Hasanbegovića iz HDZ-a neće ugroziti većinu. “Nije meni ništa zavezano. Šta bi meni bilo zavezano? Tko radi dramu? Da li mislite da bi baš svi ovako reagirali da nisu lokalni izbori 21. svibnja?”



Branio bi ministra Marića i da je iz Mosta

Što se tiče ministra financija Marića, rekao je da su protiv njega bile iznesene samo konstrukcije i da ni SDP ni dojučerašnji partner u Vladi Most u saborskoj raspravi nisu iznijeli niti jedan diokaz te da on kao predsjednik Vlade i HDZ-a ne dopušta difamacije i diskvalifikacije bilo kojeg člana Vlade, iz HDZ-a, nezavisnog ili Mosta.

“Da je ministar Marić bio iz Mosta, ja bih branio kako što sam ga branio i kao što ga branim i danas. Ne dopuštam hajku ne dopuštam linč”, poručio je Plenković.

Odbacio je “mostruozne, predizborne kalkulantske i nedopustive teze” da Vlada ili HDZ štiti kriminal u Agrokoru. “Takva teza u cjelosti razotkiva osnovni cilj oprotunističkog poteza Mosta koji umjesto da pred izbore stane iza kolege s kojim je Božo Petrov sjedio u Vladi duže nego što je Marić sa mnom, s kojim su Orepić, Šprlje i Dobrović sjedili jedan do drugoga 16 mjeseci, i oni njemu uživo, na sjednici Vlade, na televiziji, pokažu prst dolje. Ljudi, to ne ide, to se ne radi”, kazao je Plenković ponovivši tri puta kako ne da da se tako radi.

Na pitanje novinara je li moguće da novi ministri budu iz drugih stranaka, a ne iz HDZ-a, rekao je kako je sve moguće. “Ja sam nakon 11. rujna mogao razgovarati s kim god sam htio. Ja sam pobijedio na izborima, a ne netko tko je dobio 13 manadata i moj je izbor s kim ću ići u partnerstvo”, poručio je.

Ne pristaje na ‘jeftinu i politikansku logiku’

“Istodobno, što nitko od vas nije primjetio, kao da je to neka rutinska stvar, ja sam usred ove situacije otišao u Bruxelles na Europsko vijeće, razgovarao s Tuskom, Junkerom i kolegom Cerarom bez teških riječi i lupanja šakom o stol. Moja je logika i zadaća da sam tu da rješavam probleme. Uvjeren u ono što radim da radim dobro, a siguran sam da radim dobro”, ustvrdio je rekavši kako ne pristaje na” jednostavnu, jeftinu i politikansku logiku koja nas sve hoće dovesti u ozračje da se ljudima nastoje fabicirane informacije predstaviti kao istinite”.

Poručio je da, što se njega tiče, u Agrokoru treba napraviti reviziju financijskih izvješća, treba vidjeti je li bilo nepravilnosti i ako jest, utvrditi odgovornost onoga tko je za to odgovoran. “Što mislite koji je moj interes da ja bilo koga štitim? Što ja imam od toga? Ne dopuštam. I tu je ta politka razotkrivanja. Razotkrivanja radi čega? Radi toga da netko tko je sudjelovao u vlasti želi imati dvije vlade u jednoj? Ne može. Ima jedna Vlada, lojalna, partnerska i korektna, a oni koji žele sudjelovati siguran sam da ih ima u Hrvatskoj, a da nisu nužno iz Mosta”, rekao je.

Odgovor Bulju

Zamoljen da komentira izjave Mire Bulja iz Mosta, koji je danas u Vukovaru ustvrdio da je Plenković glavbi krivac za političku krizu, da je nejasno kako je uspostavljena saborska većina i da je na djelu bilo klasično tezgarenje, Plenković je odgovorio protupitanjem: “Mislite gospodina Bulja koji je kandidat za župana i koji ima strašno dobre reference da stvarno bude idealan čelni čovjek Splitsko-dalmatinske županije?”

“Ja sam siguran da vape Dalmatinci da im prvi čovjek bude Miro Bulj. Probude se ujutro i žele baš da im župan bude Miro Buljan. U svakom momentu kad sam ja dolje zovu me rođaci i kažu, daj molim te samo da Bulj bude župan. Njega ja nikad nisam ni doživljavao kao dio parlamentarne većine, a to sam rekao i kolegi Petrovu prije nekoliko mjeseci”, kazao je Plenković.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Vinkovcima je bio nazočan početku radova na izgradnji istočne gradske obilaznice.

