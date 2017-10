PLENKOVIĆ: ‘Nisam znao da se Ramljak sastajao s predstavnicima Knightheada, pročitao sam to u novinama’

Premijer Andrej Plenković u srijedu je istaknuo da je nebitna mistifikacija sastanaka tko je s kime bio i razgovarao u vezi Agrokora, nego je bitno da se donošenjem zakona o izvanrednoj upravi razgovara o restrukturiranju i postizanju nagodbe, poručivši da vjerovnici moraju pridonijeti pronalasku održivog rješenja za koncern.

Na upit novinara je li bio upoznat s time da se izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak sastajao s predstavnicima fonda Knightheada, premijer je odgovorio da nije znao, nego da je to pročitao u novinama.

Na ponovljeni upit, je li znao da se Ramljak sastao s predstavnicima Knightheada prije nego je imenovan povjerenikom, Plenković je odvratio da ne zna, da je to nešto što se mora još vidjeti. Napomenuo je i da to nije tako dramatično te da nitko od strane Vlada RH ne bi činio bilo što što bi moglo pridonijeti panici na financijskim tržištima.

Zamoljen od novinara nakon otvorenja sajma Ambienta da se osvrne na najnoviju optužbu Ivice Todorića na račun potpredsjednice Vlade Martine Dalić prema kojoj je upravo ona Agrokoru, kao čelnica jedne banke, davala kredite s visokim kamatnim stopama, premijer je kazao da je Dalić bila u bankarskom sektoru prije mnogo godina.

‘Martina Dalić je bila u bankarskom sektoru prije puno godina, ono što je nama strateški bitno u ovom trenutku, nakon što smo donijeli Zakon o izvanrednoj upravi očuvali i gospodarsku i financijsku stavilnost, radna mjesta, dobavljače, da se nastavi s procesom restrukturiranja i da dođe do nagodbe. To je cilj i to je jedino što Vlada čini’, rekao je Plenković.

“Ono što je nama strateški bitno sada u ovome trenutku, nakon što smo, donijevši zakon o izvanrednoj upravi u društvima od strateškog značaja očuvali gospodarsku i financijsku stabilnost zemlje, radna mjesta, mala obiteljska poljoprivredna gospodarstvo, dobavljače, osigurali najuspješniju turističku sezonu, jest da se nastavi s procesom restrukturiranja i da u konačnici dođe do nagodbe. To je jedini i osnovni cilj onoga što Vlada radi, razmjerno krizi koja je prijetila”, poručio je Plenković.

Vlada je povukla potez koji je jedini bio moguć

Na upit hoće li ga politički koštati objave Ivice Todorića na blogu o tome da ima dokaze o sastancima s članovima Vlade, Plenković je kazao da uopće ne vidi što je sporno.

“Što očekujete od Vlade u trenucima kada sve više i više informacija upućuje na to da postoje ozbiljni problemi u koncernu, od toga da se prije nego što se donose bilo kakvi mjere, zakoni i odluke razgovara i nastoji utvrditi činjenice. Ta mistifikacija sastanaka tko je s kime bio i tko je s kime razgovarao je potpuno nebitna”, ustvrdio je premijer.

Naglasio je kako je bitno što je Vlada povukla potez koji je jedini bio moguć. “Dakle, ne prepuštanje stihiji, ne nacionalizaciji, već na temelju komparativnog iskustva i u skladu s Ustavom pronaći zakonsko rješenje koje omogućuje da sada razgovaramo o tome kako dalje restrukturirati kompaniju i kako doći do nagodbe, bez troška za porezne obveznike”, naveo je.

Vlada radi u dobrom smjeru

Premijer je ustvrdio da Vlada radi u dobrom smjeru.

“To što su neki prije pola godine, pet mjeseci, dva mjeseca, 22 dana, tvrdili da Vlada to radi zbog jednog čovjeka, pogoduje jednoj kompaniji, a sada tvrde nešto potpuno suprotno za razliku od nas koji imamo istu konzistentnu liniju i rada i djelovanja, to je ono što je bitno”, zaključio je premijer.

Na upit kako gleda na zahtjev koordinacije dobavljača da otpis njihovih starih potraživanja, nastalih prije dolaska izvanredne uprave 10. travnja, ne smije biti veći od 15 posto, Plenković je kazao da u konačnici vjerovnici moraju pridonijeti pronalasku održivog rješenja.

“U fazi smo da izvanredna uprava djeluje šest mjeseci. Ostaje još otprilike devet mjeseci koji su pred izvanrednom upravom i vjerovnicima i u tom procesu očekujem i kvalitetno restrukturiranje i održivost kompanija, a vjerovnici su ti koji u konačnici moraju pridonijeti pronalaženju održivoga rješenja”, rekao je premijer.

Burilović iznenađen

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović je na novinarske upite o nalazima revizije u Agrokoru, na Ambienti rekao kako je neugodno iznenađen tim nalazima.

“To je nešto što se očito akumuliralo godinama da nitko nije znao u državi, revizije svih ovih godina. Kako se to dogodilo vjerujte da ne znam, ali smo svi iznenađeni”, kazao je čelnik Komore uz napomenu kako se očekivalo nešto ovakvo od proljeća, potom je rekao i kako se, ipak, nije očekivalo u ovakvom obimu.

“U ovom obimu i toliki iznosi, vjerujte mi da sam neugodno iznenađen”, rekao je Burilović, odgovarajući na upit kako je moguće da u Agrokoru dođe do ovakvih dugova, a da nitko u državi to nije znao”, rekao je Burilović.