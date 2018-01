PLENKOVIĆ: ‘Izjava ministrice Murganić nije baš bila najsretnija, ali mi smo županu Tomaševiću poslali jasnu poruku’

Na upit novinara tijekom posjeta Solinu je li bilo kakvog pritiska s obzirom da prvi put jedna kineska tvrtka gradi u nekoj zemlji EU, Plenković je odgovorio: “Ne, apsolutno ne.”

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak kako nije bilo nikakvog pritiska na Hrvatsku zbog odabira kineskog konzorcija za gradnju Pelješkog mosta te kako će izgradnja tog mosta doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje. Osvrnuo se i na izjavu ministrice Nade Murganić o nasilju Požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića nad suprugom. Murganić je, podsjetimo, rekla da je ‘to tako u braku’.

ŠOKANTNA IZJAVA MINISTRICE OBITELJI O ŽUPANU OPTUŽENOM DA TUČE ŽENU: ‘Trebali su to riješiti u obitelji, to vam je tako u braku’

PLJUŠTE REAKCIJE NA SKANDALOZNU IZJAVU MINISTRICE MURGANIĆ: ‘Poručila je ženama da šute i ne prijavljuju nasilje’



‘Htio bih vratiti priču nazad. Kad je došlo do javne objave informacije o problemima Tomaševićeve supruge, HDZ je donio odluku da raspusti organizaciju u Požeško-slavonskoj županiji. Vrlo jasne poruke smo poslali županu Tomaševiću. Jednoglasno smo riješili da se Tomaševića bezuvjetno isključi iz stranke. Reagirali smo vrlo čvrsto i odlučno. Što se tiče postupka, to je stvar pravosuđa na koji ni ja, ni Vlada ne možemo utjecati. Izjava ministrice nije bila najsretnija, ali što se tiče teme suzbijanja nasilja u obitelji, pozicija nam je jasna i čvrsta’, rekao je premijer Plenković, piše N1.

‘Natječaj je bio proveden transparentno i po pravilima’

Na upit novinara tijekom posjeta Solinu je li bilo kakvog pritiska s obzirom da prvi put jedna kineska tvrtka gradi u nekoj zemlji EU, Plenković je odgovorio: “Ne, apsolutno ne”. Istaknuo je da je natječaj za gradnju Pelješkog mosta bio proveden transparentno i u skladu s pravilima u dva kruga, i to po pravilima i europske javne nabave i hrvatskim propisima. “Koliko je meni poznato, Hrvatske ceste su izabrale najboljega ponuditelja. Vjerujemo da će se taj projekt realizirati, da ćemo konačno dobiti tu pravu čvrstu cestovnu poveznicu južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske”, rekao je premijer.

Kako je istaknuo, riječ je o strateškom projektu te najvidljivijem projektu u ovoj financijskoj perspektivi, podsjetivši da je iz EU fondova za taj projekt dobiveno 357 milijuna eura. “Prema tome, to je jedna velika injekcija, jedno pravo povezivanje i doprinos ravnomjernijem regionalnom razvoju zemlje, koji će se omogućiti Dubrovačko-neretvanskoj županiji da na kvalitetan način prometno bude povezana s ostatkom Hrvatske”, rekao je Plenković. Hrvatske ceste u petak su objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama.

Ekonomski najpovoljnija ponuda

“Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja – China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci”, navodi se u priopćenju Hrvatskih cesta. Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a rok mirovanja iznosi 15 dana, ističu iz Hrvatskih cesta, koji su odluku o odabiru objavili i na svojim službenim internet stranicama i u elektroničkom oglasniku javne nabave.

Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja za zemlju, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura. Odluku o sufinanciranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Europska komisija donijela je u lipnju 2017. Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri prometna traka.

EU financira i popratnu infrastrukturu

Projekt “Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom” predviđa izgradnju mosta preko Jadranskog mora u Malostonskom zaljevu, čime će se povezati Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom zemlje. Most će olakšati neometan protok roba i ljudi tijekom cijele godine, posebice tijekom turističke sezone. Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine.