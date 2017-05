PLENKOVIĆ U SVE VEĆIM PROBLEMIMA? Aleksić, Lovrinović i Mišić otkrili kako će glasati i koga će podržati

Zastupnik Živog zida i SNAGA-e Goran Aleksić jučer je bio na sastanku s premijerom Andrejem Plenkovićem, a danas je kazao kako neće podržati ministra financija Zdravka Marića. Isto je odlučio i zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović.

NOVA DRAMA U SABORU: Plenković dolazi osobno braniti Marića, Most nastavlja s paljbom: ‘Premijer je prevario narod, treba odgovarati!’

‘Razgovarali smo o mogućoj podršci za predsjednika Sabora Jandrokovića ukoliko bude smijenjen Petrov. Nisam dao podršku premijeru, moramo u stranci razgovarati, a nismo stigli. Imamo svoje zahtjeve, no ne znamo možemo li vjerovati onima koji nam obećavaju to što obećavaju. Za smjenu Marića ću glasati, a za opoziv Petrova neću jer on po meni mora ostati predsjednik Sabora. Ne želimo se uplitati u sukob između Mosta i HDZ-a’, rekao je Aleksić za N1.

Lovrinović je pak kazao kako neće podržati niti Zdravka Marića niti Božu Petrova, ali ni Gordana Jandrokovića.



Dao sam potpis za Jandrokovića i kao gospodarstvenik smatram da ova država mora raditi. Želim da Vlada nastavi raditi. Ako idemo na izbore opet ćemo imati isto. Ne želim to radi svoje stolice nego i općih troškova. Sve ovo nije dobro za narod. Most je pokazao da je stranka destrukcije. Nisam nikada za rušenje. Smatram da Zdravko Marić nije kriv, ja kao gospodarstvenik znam tko je bio gazda u tvrtki – Ivica Todorić’, kazao je Mišić.

Šef HSS-a Krešo Beljak rekao je kako je razgovarao s Plenkovićem. Kaže da će biti protiv svih, no ipak nije za nove izbore.