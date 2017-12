PLENKOVIĆ I SLUŽBENO IMENOVAO MACANA SVOJIM SAVJETNIKOM: U priopćenju otkrio koliko će ga Vlada plaćati

Sukladno zakonu, Krešimiru Macanu određena je naknada za rad u iznosu od 9000 kuna neto mjesečno, objavili su iz Vlade.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković imenovao je Krešimira Macana posebnim savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske za strateško komuniciranje, s danom 1. siječnja 2018. godine, sukladno članku 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, priopćeno je danas iz Banskih dvora.

Posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske nije u stalnom radnom odnosu u Vladi Republike Hrvatske, već po nalogu predsjednika Vlade obavlja poslove kada priroda posla to zahtijeva. Sukladno odredbi članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Krešimiru Macanu određena je naknada za rad u iznosu od 9000 kuna neto mjesečno, objavili su danas iz Vlade.

‘Plenković je vrhunski potencijal’

Krešimir Macan je PR stručnjak specijaliziran za krizno komuniciranje i vlasnik agencije Manjgura. Bio je i u vladinom timu kada je Ivica Račan bio hrvatski premijer, a surađivao je i sa Željkom Kerumom u predizbornoj kampanji 2009. godine kada je taj splitski poduzetnik postao gradonačelnik grada pod Marjanom.



“Plenković je vrhunski potencijal, u to nema sumnje, školovani diplomat koji je prošao sve faze posla, zna kako sistem funkcionira, ali ipak ima problem… On je potpuno u rječniku Europskog parlamenta koji je primjeren parlamentu, ali nije običnom čovjeku. Kad on kaže ‘potrebna je dodatna edukacija’, ‘požar je atraktivan’ ili kad upotrebljava izraze kao što su ‘konvencije’ ili bilo što primjenjivo u Europskom parlamentu – to ovdje nikom ništa ne znači. Često samo prevede s engleskog. Zvuči pametno, ali raja ne konta šta je majstor htio reći. Kad ga ne shvate, onda ga dožive kao bahatog”, rekao je Macan prije mjesec dana kada je otkriveno da će postati premijerov savjetnik.

Ukinuta odluka iz 2012. godine

A kako bi Macan i formalno postao Plenkovićev savjetnik Vlada je morala promijeniti odluku iz 2012. godine kojom je bilo zabranjeno ministarstvima, ustanovama i javnim poduzećima angažirati PR stručnjake i tvrtke. I upravo se to dogodilo na jučerašnjoj sjednici u Banskim dvorima pa više nije bilo nikakve prepreke da Macan postane premijerov savjetnik.

Ministrica kulture Nina Obuljen na sjednici je u obrazloženju kazala kako se ta odluka ukida zbog toga što su se od njezina stupanja na snagu uvelike promijenile okolnosti.

“Hrvatskoj je na raspolaganju novac iz cijelog niza europskih strukturnih investicijskih fondova i postoji potreba da se o tim mogućnostima mnogo bolje komunicira i izvijesti javnost, a osim toga Vlada je u svom programu za ovo mandatno razdoblje stavila naglasak upravo na aktivno djelovanje i informiranje građana o svim reformskim programima i procesima i vezano uz zapošljavanje i gospodarske aktivnosti i mogućnosti koje se pružaju iz nacionalnih i europskih fondova za financiranje”, objasnila je Obuljen.

Istaknula je pritom obvezu tijela javne vlasti i ustanova, tvrtki i javnih poduzeća da o angažiranju PR agencija trebaju izvijestiti Vladu odnosno nadležna ministarstva.