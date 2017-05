PLENKOVIĆ I MILANOVIĆ GURAJU ČLANOVE OBITELJI NA IZBORIMA, ALI NISU JEDINI: Na listama bračni parovi, braća i sestre, rođaci…

Na lokalnim izborima 2017. za glasove javnosti borit će se i rođaci Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. U jednom slučaju za vlast se bore brat i sestra, neki su na liste ugurali sinove i supruge, dok je Ivan Pernar pogurao oca.

Izgleda da su lokalni izbori dodatno zbližili neke obitelji, naravno u borbi za moć i fotelje.

Primjerice, ujak premijera Andreja Plenkovića, Marko Raos, drugi je na listi HDZ-a za vijeće Makarske. Navodno je Raos htio na izbore izaći kao nezavisni, no Plenković ga je, piše 24sata, od toga odgovorio kako ne bi naštetio HDZ-u. Budući da je premijeru važno u Makarskoj imati što bolji rezultat, ujaka je ipak namjenio za HDZ-ovu stranačku listu.

Ujak mu donedavno nije bio član HDZ-a, a na pitanje zašto se sad predomislio nije htio odgovoriti.



Orepić će pomoći Grmoji

Bivši ministar unutarnjih poslova, Mostovac Vlaho Orepić neće pomagati starijem bratu Niki u borbi za Ploče, već je na listi Mosta za Dubrovačko-neretvansku županiji uz Nikolu Grmoju koji vodi borbu s HDZ-om.

‘Nije on moj brat, nego ja njegov, pa ga moram slušati’, našalio se Vlaho Orepić te dodao kako je lista za Ploče već popunjena.

‘Brat mi nije davao nikakve savjete, ali u životu općenito učimo jedan od drugog i od društva u kojem se krećemo’, rekao je Niko Orepić.

Zokijev brat u politiku se uključio prije 5 mjeseci

SDP-ov kandidat za gradonačelnika u Sinju jest rođak bivšeg premijera i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, Ante Milanović. Inače radi kao monter u HEP-u, a rekao je i kako je godinama bio nezaposlen te da zna kako je to kad se u uhljebljuje u gradu. Tvrdi da to želi promijeniti. U politiku se uključio prije pet mjeseci, a navodi kako je sa Zoranom Milanovićem u dobrim odnosima, no da mu on kod ovoga nije pomogao.

‘Da je on meni pomagao, ne bih bio nezaposlen svih ovih godina. Takav je bio, a takav ću biti i ja. Mi smo u dobrim odnosima, a kad sam razmišljao o preuzimanju SDP-a u Sinju, rekao mi je da moram to učiniti jer netko mora preuzeti odgovornost, pa makar šanse za uspjeh na izborima bile male’, rekao je Ante Milanović.

Sin HDZ-ova sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, Dario Žinić, kandidat je stranke za zamjenika gradonačelnika Gline. Dario demantira da je njegov otac utjecao na to da mu prva kandidatura bude ona za zamjenika prvog čovjeka grada.

‘Tata nije znao’

‘Tata do posljednjeg dana nije znao da ću se kandidirati i nije utjecao na odluku koja je samo moja. Oca cijeli život gledam u politici i znam kakav je to napor, a od njega sam naučio da svakog čovjeka gledam jednako i poslušam njegove probleme’, rekao je 31-godišnji Žinić.

Supruga Ivana Lovrinovića peta je na izbornoj listi za Zagreb, dok je on na prvom mjestu liste. Ukoliko par osvoji između pet i deset posto glasova, zajedno će sjediti u Gradskoj skupštini jer Lovrinović nema pretjerane šanse postati gradonačelnik Zagreba.

Lovrinović kaže kako supruga ima više iskustva u politici nego što ga ima on.

‘Ona je u politici duže od mene’

‘Ona je i dosad bila potpredsjednica Vijeća gradske četvrti Peščenica. U politiku je ušla prije mene. Bila je s Laburistima, ali kako su se oni rasuli, sad je nezavisna vijećnica. Njezina pomoć mi je važna jer poznaje gradske četvrti i probleme grada. Neka i ostali kandidati animiraju supruge te da im završe na petim i daljnjim mjesetima, a ne odmah ispod njih na listi’, rekao je Lovrinović.

Svoje mjesto na listi dobio je i otac Ivana Pernara, Hrvoje Pernar, koji se gaktivirao za vijeće gradske četvrti Trešnjevka sjever u Zagrebu.

Ivan je na listi za Skupštinu, dok bi njegov otac mogao postati vijećnik, budući da se nalazi prvi na listi za Vijeće jedne od najvećih četvrti.

Sestra i brat na istoj listi

Borba u općini Jelenje kraj Rijeke vodi se između sestre i brata. Vanda Radetić Tomić kandidirala se za načelnicu, dok je brat Ervin s njom kandidat za zamjenika.

‘Mještani nam daju potporu. Želimo završiti započeto. To što smo brat i sestra jest kuriozitet, ali ništa više od toga. Na zajedničku kandidaturu potaknula su nas prije svega gotovo identična promišljanja o tome kako treba razvijati naš kraj i što treba učiniti da naši ljudi žive bolje’, kaže Radetić Tomić.

No, neki u općini ne slažu se s time. Sugovornici 24sata tvrde da je proračun općine pao za sedam milijuna kuna, a Jelenje je bilo izolirano od svih institucija. Ističu i da su brat i setra cijelo vrijeme surađivali na teret proračuna, a Ervin je kažnjen i zbog sukoba interesa.