NOVA IMENOVANJA U VLADI: Plenković odabrao najbliže suradnike, Gotovina postao posebni savjetnik ministra obrane

Hrvatski premijer Andrej Planković imenovao je četvero svojih savjetnika od kojih je jedan već stajao uz bok bivšem premijeru Oreškoviću, a među njima je i posinak Vladimira Šeksa u kojeg Plenković ima veliko povjerenje, piše Jutarnji list. Istodobno je i ministar obrane odlučio u svoj savjetnički tim uvrstiti generala Antu Gotovinu, piše Večernji list.

Tomislav Pokaz, Dubravka Vlašić-Pleše, Sonja Žerjav i Karlo Ressler novi su savjetnici premijera Andreja Plenkovića.

Pokaz pritom neće mijenjati mjesto rada jer je dosad radio kao savjetnik premijera Tihomira Oreškovića. Na to mjesto došao je s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Petrokemije, a prije toga je radio u Ministarstvu gospodarstva kao šef odjela za industriju i investicije.

Dubravka Vlašić-Pleše dolazi iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova gdje je bila načelnica Sektora za europsko pravo. S Plenkovićem je surađivala dok je on bio državni tajnik za europske integracija od 2010. do 2011. Ona je tada bila ravnateljica Uprave za koordinaciju prilagodba pravnom sustavu EU-a i praćenje provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u MVEP-u.



Njezina kolegica Sonja Žerjav dolazi iz Ministarstva pravosuđa gdje je bila načelnica Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju. Radila je i u Ministarstvu vanjskih poslova, a bila je i predstojnica Ureda Ranka Ostojića kada je on bio potpredsjednik Vlade za unutarnju i vanjsku politiku.

Osoba u koju Plenković ima posebno povjerenje jest posinak Vladimira Šeksa, 28-godišnji Karlo Ressler, kojeg je javnost primijetila i pri odlasku Plenkovića na Pantovčak kada je sadašnji premijer išao po mandat te pri primopredaji vlasti. Ressler je inače diplomirani pravnik i doktorand Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Savjetnici predsjednika Vlade kao državni službenici imat će neto plaću od 11.000 do 12.000 kuna.

Dok premijer bira svoje savjetnike u svoj tim generala Antu Gotovinu doveo je ministar obrane Damir Krstičević. Njegovo područje savjetovanja odnosi se formalno na sustav Domovinske sigurnosti, koji razvija Krstičević, no bit će angažiran prema potrebi za sva pitanja vezana uz sustav obrane i sigurnosti. Prema pravilima o zapošljavanju unutar Vlade, Gotovina ima pravo i na naknadu za tu funkciju, no on je inzistirao da taj posao obavlja bez financijske naknade.