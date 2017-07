PLENKOVIĆ HLADNO PROMATRAO SPALJENU ZEMLJU, A ONDA DOŽIVIO NEVIĐEN NAPAD: ‘Ne mogu vjerovati da ima obraza za ovo!’

Dok su divljali požari koji su počeli u ponedjeljak, a tijekom noći na utorak spalili golemi dio splitske okolice, premijer Andrej Plenković govorio je kako će, ako bude potrebno, iskoristiti mehanizme civilne zaštite i obrane od požara. Nije mu se žurilo na mjesto katastrofe, pojavio se sljedećeg dana.

Dok je šetao opožarenom zemljom i promatrao posljedice vatrene stihije kakva se ne pamti, Plenković je ponavljao kako je sustav odlično funkcionirao kada se radi o gašenju ‘interesantnog i atraktivnog’ požara.

Jedan od mještana to više nije mogao slušati, pa je premijeru u lice sasuo sve što ga ide.

‘KAKO GA NIJE SRAM LAGATI NAROD!?’: Burna reakcija mještanina Podstrane za vrijeme Plenkovićeve izjave



Robert Pilipović iz Podstrane napao je premijera dok je bio u posjetu Žrnovnici, u trenucima dok je ovaj govorio da je sustav zaštite od požara dobro funkcionirao. Pokušao je doći do premijera, no osiguranje mu to nije dopustilo, stoga je podigao ton.

Optužio premijera da laže

‘Kako ga nije sram dolaziti ovdje? Kako ga nije sram lagati narod’, pitao se taj Podstranjanin koji je cijelu prethodnu noć sudjelovao u gašenju požara. Vatrogasci su dica od devetnaest, dvadeset godina, idu glavom na vatru, nemaju s čime gasiti vatru. Ja sam svoju kuću ‘sićevima’ branija. To nema veze s organizacijom. Svaka čast vatrogascima, ali tu organizacije nije bilo. To je sramota, mogli su glave izgubit. Sramota’, rekao je Pilipović dan nakon cjelonoćne borbe s plamenom.

I danas je ljutit na premijera.

‘Ne mogu vjerovati o licemjerstvu’

‘Sramota je da taj Plenković stoji kraj izgorjele kuće te govori kako su poduzeli sve i omogućili vatrogascima sve. Svaka čast vatrogascima, ali on govori o resursima, a od deset momaka iz DVD-a njih osam ima patike i kratke rukave te ulaze u požar. A on nam priča o resursima! Ne mogu vjerovati licemjerstvu tih ljudi. Oni bi trebali voditi ovu državu. Kako ih nije sram, ne mogu vjerovati da imaju obraza doći ispred tih ljudi i govoriti im one floskule, klasično političko skupljanje poena. To je tragedija’, rekao je te naglasio kako se cijeli grad digao na noge te kako su požar masovno išli gasiti i torcidaši, koje vlast naziva orjunašima.

Pilipović je komentirao i nezgodnu situaciju s ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

‘Ministar je heroj’

‘To je častan čovjek, nije se u našoj povijesti dogodilo da neki ministar daje ostavku zbog ovakve stvari. Ali ispravite to sad, recite zašto ste dali ostavku i maknite se od njih. Kako oni ne shvaćaju, general Krstičević i Janica Kostelić, koji su nama u prijašnje vrijeme bili heroji, za neka djela koja su napravili u prošlosti su heroji i danas, ali ljudi, od vas su bila velika očekivanja. Da je Janica Kostelić rekla:

‘Hvala vam lijepa, ja s tim ljudima ne mogu stati u istu ložu’, ali nije, i s tim je sve rekla…’, kaže Pilipović.

Vatrogasci nemaju poštenu opremu za gašenje požara

‘Tragedija je da Plenković dođe ispred DVD-a u Žrnovnici, koja svake godine gori, a oni tamo imaju tri vozila, provjerio sam godine proizvodnje – ‘76, ‘84 i ‘90. I onda su ti vatrogasci poslani u Sitno Gornje, gdje su mogli izgubiti glavu, a počelo je gorjeti u Žrnovnici te oni ne mogu u tri minute skupiti opremu i doći braniti svoje mjesto jer ih nema dovoljno, nemaju opremu ni vozila! I onda ih se proziva. Bio sam kod sestre na Kili, a tamo se dogodilo da se ne mogu otvoriti hidranti koji su zaključani i jedino vatrogasci imaju ključ. Nije se moglo provaliti, a mi smo tamo mogli sve pogasiti. Nasreću, nije bilo tih čempresa i raslinja na Kili, inače bi sve izgorjelo! Srećom je i vjetar stao, jer bi se inače dogodila tragedija. Da se ne bi krivo shvatilo, ni ovo u Žrnovnici, svaka čast vatrogascima, mi na sjeveru ne želimo više dizati transparente u čast poginulih vatrogasaca. Ne želimo da ginu zato što su oni opljačkali zemlju, HDZ ili SDP, ista je to priča’, rekao je Pilipović za 24sata.