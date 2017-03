PLENKOVIĆA IŽIVCIRALI NOVINARI: ‘Što bismo sad trebali? Najbolje bi bilo da spavamo, da ne radimo ništa’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je kako se Vlada u situaciji oko Agrokora ponaša maksimalno odgovorno te da je prije svega važno da se osigura likvidnost i napravi kvalitetan plan restrukturiranja, a nakon toga i održivo poslovanje tog koncerna, koji zapošljava 60 tisuća ljudi.

“Vi vidite da se Vlada, svi ministri, naročito parlamentarna većina oko cijele ove situacije vezane uz poslovanje Agrokora ponaša, ja mislim, maksimalno odgovorno. Nitko od nas nije napravio niti jedan potez, niti jednu izjavu nije dao koja bi na bilo koji način otežala situaciju ili učinila vrlo tankoćutna financijska tržišta još turbulentnijim”, kazao je Plenković novinarima na marginama konferencije “60 godina Rimskih ugovora: budućnost Europske unije – postignuća, izazovi, perspektive”.

Prioritet je likvidnost

“Ono što je nama važno je da poslovanje Agrokora prije svega osigura određenu likvidnost u ovom trenutku, drugo je da se napravi kvalitetan plan restrukturiranja, a onda nakon toga i održivo poslovanje koncerna koji zapošljava ne samo u Hrvatskoj, nego i u susjednim zemljama 60 tisuća ljudi”, rekao je.

Dodao je kako je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić jučer obavila razgovor s nizom dobavljača, a razgovara se i s vjerovnicima. “Dio smo toga procesa, sve što radimo radimo odgovorno, zakonito i vodeći računa o činjenici da je riječ o kompaniji koja je praktično gotovo u 100 postotnom privatnom vlasništvu”, istaknuo je Plenković.



Premijer se osvrnuo i na najavu rješavanja problema blokiranih građana.

“Znate da smo mi i u izbornom programu govorili o tome da smo spremni pripremiti odgovarajući zakonski okvir kako da se otpišu dugovi onih naših građana koji se nalaze u teškoj situaciji, nerijetko blokiranih, do visine jedne prosječne plaće uz kamate kada je riječ o dugu prema državi i jedinicama lokalne samouprave”, istaknuo je Plenković.

Traži se zakonsko rješenje za one kojima je najteže

Dodao je kako misli da će se iznaći održivo zakonsko rješenje da se pomogne onima koji su u najtežoj situaciji, a da pravno taj zakon bude čvrst i konsolidiran i da ga ništa ne bi moglo dovesti u pitanje. “Ministarstvo financije radi na tome i kada bude zrelo proći procedure, ići će u Sabor”, kazao je premijer.

Ministar financija Zdravko Marić, naime, ovih je dana rekao da Ministarstvo radi na još jednom važnom projektu – rješavanju problema blokiranih građana. Podsjetio je da su pred izbore obećali otpisati dug građanima do iznosa prosječne plaće i to dug prema državi, jedinicama lokalne samouprave, državnim i komunalnim tvrtkama.

Istaknuo je i da se razmatra mogućnost i način kako bi se zakonskim mjerama potaknuo otpis duga građanima i od drugih vjerovnika, kao što su banke, kartičari, telekomi i drugi jer je, kazao je Marić, najveći broj građana došao u blokadu upravo zbog duga prema drugim vjerovnicima, a ne prema državi. Prema podacima Fine, blokirano je 327.000 građana, a njihov ukupni dug iznosi 40,2 milijarde kuna.

Plenković se naljutio na novinare

Na upit novinara je li tajming tog zakonskog prijedloga povezan uz lokalne izbore, Plenković je uzvratio: “Što bismo sad trebali? Najbolje bi bilo da spavamo, da ne radimo ništa. Da kažem ministrima, ‘ajmo sad do lokalnih izbora idite svi u šetnju, proljeće je počelo, pa i nećemo ništa raditi. Vlada ima svoj plan normativnih aktivnosti, hodogram koji želimo raditi i svako ministarstvo ima zadaću da se toga u najvećoj mjeri drži. Moj je cilj da što manje kasnimo u inicijativama, a ne da budemo spori”, poručio je Plenković.

Dodao je da kao Vlada suosjećaju sa svima koji su se našli u teškoćama, naročito građani kojima su možda mala primanja, a veliki rashodi, a uzeli su kredite s visokim kamatama te ne nalaze načina kako da ih servisiraju. “Idemo korak po korak. Ovo što radimo sada i planiramo, dio je rješavanja toga problema”, naveo je premijer.

Na upit novinara je li točno da u HEP-u nisu spremni potpisati ove ugovore koji će dovesti do gubitaka u poslovanju s prirodnim plinom te hoće li ministar financija Zdravko Marić, kao jedini član skupštine, možda podnijeti taj teret na svoja leđa, premijer je upitao tko kaže da će doći do štete te poručio da će se sva pitanja riješiti u zakonskom okviru.

‘Postoji mogućnost da ljudi ne osjete poskupljenje cijene plina’

“Tko kaže da će doći do štete? Jel’ to kažu javno? Neka se zapitaju koga predstavljaju tamo, tko ih je imenovao, koga oni predstavljaju u HEP-u, u Nadzornom odobru i Upravi, jesu oni imenovani od nekakve države s nekog drugog kontinenta ili od strane hrvatske Vlade? Dakle, proces koji su sami radili u smislu odabira opskrbljivača plinom je završio onako kako je završio, a ono što je nama bilo u interesu da se pogleda u strukturu cijene. Kada dobro pogledate u tu strukturu cijene, onda vidite da postoji i margina i mogućnost da kućanstva ne osjete poskupljenje cijene plina na europskom tržištu. To je ono čime smo se mi vodili, a ova će se pitanja sva razriješiti u zakonskom okviru”, ustvrdio je premijer Plenković.