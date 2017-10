PLANIRATE U SRIJEDU NA GROBLJE? EVO KAKVO VRIJEME OČEKUJE VAŠ KRAJ: Detaljna tjedna prognoza otkriva – stiže drastična promjena

U srijedu 1. 11. obilježava se blagdan Svih svetih, dan u kojem će se mnogi uputiti na groblja diljem Hrvatske kako bi se prisjetili onih koji više nisu s nama. Donosimo vam vremensku prognozu za blagdan Svi sveti.

Nakon relativno sunčane nedjelje koju je u gorskim krajevima obilježio olujni vjetar početak sljedećeg tjedna donosi nam značajnu promjenu vremena. Ciklona koja se nadvila nad velikim dijelom naše zemlje donijet će kišu nakon koje će temperature, zbog snažnog sjevernog vjetra, početi padati.

U ponedjeljak nas očekuje pretežno ili djelomice sunčano te osjetno hladnije. Vjetar će oslabjeti, a još će u Slavoniji puhati do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura bit će od 0 do 5 na kopnu i od 9 do 14 na Jadranu, a najviša dnevna između 9 i 14 u unutrašnjosti te od 15 do 19 °C na obali i otocima, javlja DHMZ.

Prognoza za slijedeći tjedan otkriva kako nas očekuje stabilno vrjeme uz malu vjerojatnost oborina, no hladnije nego proteklih dana.



Tako će za blagdan Svih svetih u čitavoj zemlji prevladavati sunčano i stabilno vrijeme bez oborina, no pripremite se na hladnoću. Novo naoblačenje se očekuje od četvrtka, a do tada će prevladavati suho vrijeme.

Na zagrebačkom tijekom cijelog slijedećeg tjedna jutra će biti prohladna uz temperaturu zrka od 3 do 5 °C. Najviši dnevni iznosi kretat će se od 11 do 15 °C.

I na osječkom području nas očekuje pad temperatura. Nakon kišovite i tmurne nedjelje početak tjedna obilježit će suho vrijeme, a na blagdan Svih svetih temperature će se kretati između 1 i 13 stupnjeva Celzijevih.

Sunčano i suho vrijeme prevladavat će na blagdan Svih svetih na području Rijeke, a nova se kiša očekuje u četvrtak. Temperature će se u srijedu kretati od 9 do 15 stupnjeva Celzijevih.

Na splitskom se području, na blagdan Svih svetih, očekuju temperature između 7 i 14 stupnjeva Celzijevih. Prevladavati će sunčano vrijeme.

Evo kakva će situacija vladati sljedećeg tjedna u ostalim dijelovima Hrvatske