PLANIRATE SELIDBU U NJEMAČKU? Ovih 10 stvari morate znati – pomoći će vam da nađete posao i zaštitite se od brojnih prijevara

Njemački su sindikati u suradnji sa zagrebačkom zakladom Friedrich Ebert i Hrvatskim svjetskim kongresom u Njemačkoj objavili su brošuru sa savjetima za sve one koji dolaze raditi u tu zemlju, kako bi bili dovoljno informirani, da ih poslodavci ne bi iskorištavali.

‘Zaštiti se znanjem! Sve što morate znati za uspješan rad u Njemačkoj’ brošura je kojoj je cilj zaštita stranih radnika u Njemačkoj kako ih zbog nedostatka informacija, problema u jeziku ili nepoznavanja propisa poslodavci ne bi iskorištavali. Brošura je izdana zbog sve veće emigracije Hrvata u Njemačku: u tu je zemlju u posljednjih desetak godina emigriralo više od 110.000 Hrvata.

Brošura donosi deset savjeta za odlazak i rad u Njemačkoj.

1. Prije putovanja

Ako u Njemačkoj planirate boraviti do tri mjeseca, bit će vam dovoljna samo osobna iskaznica ili putovnica, no za više od šest mjeseci, potreban vam je dokaz da tražite posao i da postoje izgledi da ćete ga i pronaći, primjerice, molbe, natječaji za radna mjesta i odgovori od poslodavaca. U oba slučaja, u roku od sedam dana potrebna je prijava boravka.



2. Znanje jezika

Najbolje će se snaći oni koji znaju njemački jezik. Najbolje je završiti tečaj jezika još u Hrvatskoj jer je to financijski isplativije, no moguće je to učiniti i u Njemačkoj, primjerice, na pučkim veleučilištima gdje je najpovoljnije. Potrebno je jezik znati tako da se možete sporazumjeti s poslodavcem, javnim službama, kolegama te u svakodnevnom životu. Nikako ne potpisujte dokumente koje ne razumijete u potpunosti.

3. Dokumenti

Osim putovnice i osobne iskaznice koje su potrebne za samo putovanje, kao i za prijavu boravka. Potrebna vam je i europska iskaznica zdravstvenog osiguranja koju izdaje HZZO. Ponesite i vozačku dozvolu, rodni list, svjedodžbu i/ili diplomu, a svi dokumenti moraju biti prevedeni na njemački jezik i ovjereni, kako bi se mogli u Njemačkoj koristiti, piše dnevnik.hr.

4. Traženje zaposlenja

Putem EURES-a posao u Njemačkoj možete tražiti još dok ste u Hrvatskoj. Radi se o mreži zavoda za zapošljavanje svih zemalja članica EU. Nezaposleni mogu primati novčanu naknadu pod određenim uvjetima. Za to je potrebno biti prijavljen na HZZ u Hrvatskoj, i to najmanje četiri tjedna, a kada dođete u Njemačku, u roku od sedam dana potrebno se javiti nadležnoj agenciji za rad s potvrdom koju je prethodno izdao HZZ.

5. Traženje posla preko posredničke agencije

Važno je znati radi li se o ozbiljnoj posredničkoj agenciji ili nekoj koja obećava smještaj, posao i plaću, nakon čega traže novac, a kada dođete, zateknu vas loši uvjeti, predugo radno vrijeme i mala ili nikakva plaća. U brošuri piše da su zabilježeni i slučajevi u kojima radnici nisu bili prijavljeni već je na njihovo ime prijavljen nekakav obrt, pa ispada da sada duguju poreznoj upravi novac. Ne treba davati novac unaprijed ili vjerovati ‘agencijama’ koje vam ne omogućavaju kontakt s poslodavcem, ne daju ugovor o radu ili ostale informacije koje morate imati.

Važno je provjeriti je li posrednička agencija upisana u Registar poslovnih subjekata pri HGK. To vrijedi ako je posrednička agencija u Hrvatskoj, no ako je u Njemačkoj, one mogu tražiti naknadu za svoj rad ali ne i predujam.

6. Sezonski rad

U Njemačkoj je sezonski rad dopušten u trajanju od najviše 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, u poljoprivredi, šumarstvu, hotelijerstvu, ugostiteljstvu, preradi voća i povrća te u pilanama.

I prije sezonskog je rada potrebno organizirati smještaj, pažljivo pročitati ugovor o radu i shvatiti hoćete li biti plaćeni po učinku ili na neki drugi način. Minimalne plaće ovise o tome u kojem se dijelu Njemačke nalazite, pa će tako negdje one iznositi 7.90 eura na sat, negdje 8, a negdje 9,10.

7. Što nakon ponude za posao?

Poslodavac vam je dužan dati sve potrebne informacije o radu, plaći i drugome, a mora vam dostaviti i pisani ugovor. Ipak, poslodavci nemaju obavezu ugovor prevoditi na hrvatski jezik pa se vi morate pobrinuti da ga dovoljno dobro razumijete na njemačkom. Neki poslodavci plaćaju i putne troškove dolaska u Njemačku pa je potrebno i to prije provjeriti, kao i to hoće li vam od plaće odbiti novac za smještaj i/ili hranu. Dobro je raspitati se u savjetovalištu za radnike.

8. Samostalni rad u Njemačkoj

Ako imate diplomu o položenom majstorskom ispitu za određena zanimanja, možete osnovati svoj obrt. Takvu će vam diplomu izdati Hrvatska obrtnička komora, a mora biti prevedena na njemački i ovjerena tzv. Apostilleom u Hrvatskoj.

9. Prvi potezi kad stignete u zemlju

U prvom se tjednu potrebno prijaviti u uredu za prijavu građana, s putovnicom ili osobnom iskaznicom. Potvrda o prijavi koju tamo dobijete trebat će vam za sve daljnje prijave kao i zdravstveno osiguranje u Njemačkoj. Ako pak u Njemačkoj ostajete duže od godinu dana, a najduže pet godina, o tome morate obavijestiti i hrvatski MUP ili hrvatsko veleposlanstvo u Njemačkoj.

10. Što kad počnete raditi?

Najkasnije mjesec dana nakon početka rada, radnik mora dobiti svoj primjerak ugovora o radu s podacima o imenu i adresi poslodavca i radnika, početku i trajanju zaposlenja, vrsti djelatnosti i opisa zadataka, mjesta rada, podatke o plaći, radnom vremenu, godišnjem odmoru, uvjetima prekida radnog odnosa i napomene o kolektivnim ugovorima ili drugima koji se odnose na taj radni odnos. Plaća se isplaćuje najkasnije sredinom mjeseca za prethodni mjesec, i to na bankovni račun koji prethodno morate otvoriti.

Probni rad bez ugovora u Njemačkoj je dopušten najduže tjedan dana, ali ne bez plaće. Radno vrijeme ne smije biti duže od 8 sati dnevni ili 48 sati tjedno, a može se produžiti samo u određenim uvjetima.

Što se tiče zdravstvenog osiguranja, radnik ga odabire sam ili ga prijavljuje poslodavac nakon konzultacija s radnikom. Poslodavac radnika prijavljuje i na mirovinsko osiguranje. U slučaju bolovanja dobit ćete punu plaću tijekom šest tjedana bolovanja, ako ste kod poslodavca radili više od 4 tjedna. Potrebno je odmah dostaviti liječničku potvrdu o bolesti te bolovanje prijaviti i svom zdravstvenom osiguranju. Valja biti oprezan jer ako ne donesete potvrdu o bolovanju poslodavcu, može vam dati otkaz, prenosi Dnevnik.hr sadržaj brošure.

