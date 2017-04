PLANIRATE GRAH, ROŠTILJ I ODMOR U PRIRODI? Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra na Praznik rada

Vrijeme za Prvi maj neće biti loše, ali u nekim krajevima Hrvatske neće biti baš idealno za roštilj.

Kako piše DHMZ, za Praznik rada prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će povremeno biti male i umjerene naoblake, a ujutro je moguća magla, uglavnom u gorskim predjelima. Krajem dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru naoblačenje, a tijekom noći je moguće i malo kiše. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna većinom između 17 i 21 °C.

No Meteo-info uglavnom ne želi riskirati. Oni prognoziraju kako vrijeme i neće biti idealno za roštiljanje i zeleni ‘roštiljić’ dodijelili su samo Dubrovniku.