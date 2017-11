PLANIRATE LI DANAS NA GROBLJE? Na snazi je stroži režim prometne regulacije. Donosimo najdetaljniji vodič

U srijedu, 1. studenog blagdan je Svih svetih, a tijekom tog dana, te u vikendu nakon njega očekuje se pojačan promet na našim cestama, poglavito u blizini gradskih i mjesnih groblja, ali i na glavnim cestovnim pravcima.

Mnogi gradovi i mjesta uveli su posebnu regulaciju prometa radi lakšeg pristupa grobljima tijekom tih dana, javlja HAK.

U najužoj zoni groblja, bit će zabranjen promet motornim vozilima – osim autobusima gradskog prijevoza, vozilima osoba s invaliditetom i auto-taxi vozilima.

Redovne autobusne linije koje vode prema velikim gradskim grobljima mijenjaju vozni red pa se valja na vrijeme informirati – na oglasnim mjestima gradskih prijevoznika ili u tiskovinama koje će izaći uoči blagdana Svih svetih.



Povodom Dana Svih svetih privremena regulacija prometa u zonama gradskih groblja u Zagrebu provodi se od 28. listopada do 2. studenog 2017., ovisno o pojedinim grobljima. Kako je objavio Grad Zagreb, na dan 1. 11. 2017. u svim zonama biti će na snazi uobičajeni stroži režim ograničenja prometa.

Pristup u zone zabrane i ograničenja prometa biti će omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI vozilima, vozilima invalida i vozilima s posebnom dozvolom, sukladno postavljenoj regulaciji prometa.

U srijedu 1. 11. 2017. godine, od 7.30 do 21.00 sati:

– zabrana prometa uspostaviti će se u Aleji H. Bollea, Mirogojskom od Rockefellerove do Aleje Hermana Bollea, te Remetskom cestom i Kamenitim stolom, za sva vozila osim vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

– prijevoz autobusima biti će iz Bijeničke ulicom H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na autobusnom stajalištu uz arkade, te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija.

– promet autotaksi vozilima do Mirogoja biti će dozvoljen samo iz smjera Mirogojske i ulicom H. Bollea u smjeru Bijeničke.

– autotaksi vozilima zabranjeno je skretanje lijevo Remetskom cestom iz smjera Krematorija prema arkadama na Mirogoju. Iz smjera Krematorija, u zoni raskrižja Remetska/Mirogojska obavezno je kretanje ravno – u smjeru prema jugu.

– autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom od Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moći će ući na sjeverni ulaz parkirališta.

ZONA KAPTOL

U srijedu 1.11.2017., od 07,30 do 21,00 sati uvodi se jednosmjeran promet ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu biti će zabranjeno.

ZONA SREBRNJAK

U srijedu, 1. 11. 2017., od 7.30 do 21.00 sat, uvest će se slijedeća ograničenja:

– Zabrana prometa uspostaviti će se Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke.

– Jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje H.Bollea do Srebrnjaka (smjer sjever), kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.

– Desno skretanje iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak biti će zabranjeno.

– Zabranjuje se parkiranje na Bijeničkoj od Aleje H. Bollea do ul. Srebrnjak.

ZONA MIROŠEVEC

U srijedu 1. 11. 2017., od 07.30 do 20.00 sati, uvest će se slijedeća ograničenja:

-Zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. M. Deanovića do R. Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, auto taksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

ZONA MARKOVO POLJE

U srijedu 1. 11. 2017. od 06.00 do 20.00 sati uvodi se zabrana prometa Vugrovečkom od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira.

Pristup u zone zabrane i ograničenja prometa biti će omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI, vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.

PRIJEVOZ PUTNIKA ZET-A PRIGODOM BLAGDANA SVIH SVETIH

Na dan 1. 11. 2017. primjenjivati će se posebna organizacija prijevoza prema glavnim gradskih grobljima.

PROMJENE I PRILAGODBE U TRAMVAJSKOM PROMETU

U srijedu 1.11.2017. tramvajski promet će se odvijati po nedjeljnom voznom redu, a na tramvajskim linijama broj 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 prometovat će veći broj tramvaja u odnosu na nedjeljni vozni red.

POSEBNA ORGANIZACIJA AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZET-A

Na dan 1. 11. 2017. godine od 8.00 do 21.00 sati uspostavljaju se izvanredne autobusne linije broj a) 199 KAPTOL – MIROGOJ i b) KAPTOL – MIROGOJ – KREMATORIJ.

– ulazak putnika u autobuse za Mirogoj i Krematorij, će se obavljati na Kaptolu na ulaznim stajalištima redovnih autobusnih linija, na Mirogoju ispred mrtvačnice, a na Krematoriju 20 metara južnije od pješačkog prijelaza koji se nalazi kod ulaznog stajališta redovne autobusne linije Kaptol – Mirogoj – Krematorij,

– izlazak putnika na Mirogoju će se obavljati ispred glavnog ulaza u groblje, a za putnike za krematorij na stajalištu redovne linije, dok će kod Krematorija biti na izlaznom stajalištu redovne linije, a izlaz putnika na Kaptolu biti će na izlaznom stajalištu redovnih linija

– izlazak putnika, za smjer iz pravca Krematorija, će se obavljati u Remetskoj cesti kod kućnog broja 1,

– na dan 1. 11. 2017. godine od 8.00 do 21.00 sati ukidaju se redovne autobusne linije broj 106 Kaptol – Mirogoj – Krematorij, 201 Kaptol – Kvaternikov trg.

– redovna autobusna linija broj 105 Kaptol – Britanski trg, zbog ovakve organizacije prometa mijenja trasu, na dan 1.11. 2017. do 21.00 sati i prometovati će za smjer iz grada: Kaptol – Zvonarička – Degenova – ulica Medveščak – Gupčeva zvijezda – Vrančićeva, te dalje svojom redovnom trasom, a za smjer u grad ide svojom redovnom trasom.

– ulazak i izlazak putnika, u smjeru Britanskog trga će se obavljati i u Vrančićevoj ulici (u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom),

– redovne autobusne linije broj 226 Kaptol – Remete – Svetice i 203 Svetice –Vinec – Krematorij se skraćuju, na dan 1.11. 2017. do Krematorija, a u slučaju nemogućnosti prolaza linije će se skratiti do Remeta, odnosno Vineca.

– na dan 1. 11. 2017. godine od 8.00 do 21.00 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija 297 KVATERNIKOV TRG – SREBRNJAK.

Autobusi će se usput zaustavljati samo na stajalištu Srebrnjak/Petrova ulica. Ulazak putnika u autobuse na Srebrnjaku obavljat će se u zoni raskrižja Bijeničke ceste s Ulicom Srebrnjak, na putničkom peronu autobusnog okretišta, a izlazak putnika obavljat će se na Bijeničkoj cesti, na istočnoj strani raskrižja iste s Ulicom Srebrnjak.

Posebna organizacija autobusnog prijevoza ZET-a na dan 1.11. 2017., za groblje Miroševec

Na dan 1. 11. 2017. godine od 8.00 do 20.00 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija broj 299 DUBRAVA – MIROŠEVEC.

– ulazak putnika u autobuse u Dubravi obavljat će se u Aveniji G. Šuška (istočna strana kolnika – sjeverno od izlaza iz terminala Dubrava), a na Miroševcu biti će na istočnom prometnom traku kolnika Mramornog prilaza, na dijelu od Topolovečkog priključka do Ulice V. Jurčića

– izlazak putnika u Dubravi obavljat će se na terminalu Dubrava (zapadna strana), a na Miroševcu na Aleji tišine u zoni raskrižja s Žitnom ulicom.

– na dan 1. 11. 2017. godine od 8.00 do 20.00 sati ukidaju se redovne autobusne linije broj 206 Dubrava – Miroševec i 210 Dubrava – Studentski grad – Klin.

Posebna organizacija autobusnog prijevoza ZET-a, na dan 1. 11. 2017. za groblje Markovo polje

Na dan 1. 11. 2017. godine od 08.00 do 20.00 sati uspostavlja se izvanredna autobusna linija broj 298 DUBEC – MARKOVO POLJE, uz usputno zaustavljanje na stajalištu u Sesvetama (Zagrebačka – Bistrička) i Popovcu (Vugrovečka – Varaždinska), u obadva smjera,

– ulazak putnika u autobuse na terminalu Dubec obavljat će se na ulaznom stajalištu autobusne linije 274, a izlaz na terminalu Dubec obavljat će se na izlaznom stajalištu redovnih linija. Na Markovom Polju ulaz putnika obavljati će se kod groblja na sjeverozapadnoj strani parkirališta, između groblja i Aleje mira, a izlaz putnika obavljati će se na sjevernoj strani parkirališta, između groblja Markovo Polje i Aleje mira,

– ulazno stajalište redovne linije 274 privremeno se premješta na ulazno stajalište linija 271 i 272, a ulazno stajalište linije 270 se privremeno premješta na ulazno stajalište linije 273.

– na dan 1. 11. 2017. godine redovna autobusna linije broj 267 Dubec – Markovo Polje će biti ukinuta.

PROMJENE I PRILAGODBE U ORGANIZACIJI REDOVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA

U srijedu 1. 11. 2017. (blagdan Svi Sveti) na redovnim autobusnim linijama primjenjivati će se redovni vozni red koji će se po potrebi pojačavati pričuvnim prijevoznim kapacitetima.

Ukida se postojeće autobusno stajalište na Terminalu Dubrava koje koriste prijevoznici Čazmatrans, Presečki bus, ATP Varaždin i Croatia bus.

Stajalište se premješta na lokaciju u Maksimirsku ulicu kod autokuće Baotić.