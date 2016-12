PERNAR OPET KMEČI NA FACEBOOKU: ‘Bilo bi vam lakše da ne znate stvari o kojima govorim…’

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar opet se požalio na sustav koji ga proganja, i ovoga puta na svom Facebook profilu. Osvrnuo se na činjenicu da mu je skinut saborski imunitet.

Najprije se, piše Pernar, pitao zašto je baš on odabran, a ne neka druga osoba koja potkopava sustav, a koju taj sustav pokušava slomiti. Na to je pitanje ostao bez odgovora.

‘Da nisam shvatio to što jesam, ne bih bio ovdje’

‘Bilo bi vam lakše da ne znate stvari o kojima govorim i da bezbrižno možete čekati bolje sutra koje u ovom sustavu nikada neće doći. Bilo bi i meni lijepše i lakše u životu da ne moram govoriti stvari o kojima govorim.Međutim, život nas je doveo tu gdje jesmo, i vas i mene, niti ste vi birali da budete tu gdje jeste, niti sam ja to izabrao. Koliko god vam se to činilo slučajno i moj životni put je slučajan. Da nisam shvatio to što jesam vjerojatno ne bi bio ovdje, a ne bi ni vi, znakovito će Pernar.





Najavio je da će ‘iživljavanja nad njim od strane sustava sigurno još biti’, a kaže i da je samo pitanje trenutka kad će ga osuditi i staviti u zatvor.

‘Kad me zatvore, nastavite tamo gdje su me zaustavili’

‘Nemojte na to gledati kao tragičan događaj, to je sve dio puta i ne radi se o ničem osobnom, to je klasičan obrazac ponašanja svakog totalitarnog sustava. Moja molba za vas je samo jedna, da ne posustanete, da se ne predate i da ne izgubite nadu. Prava borba tek tada počinje jer ćete tada vi preuzeti moju ulogu i nastaviti tamo gdje su mene zaustavili’, napisao je Pernar na Facebooku.

Na kraju, najavljuje Pernar, ovaj sustav će se slomiti, ‘kao i nekad komunistički’.

‘Sustav će se slomiti kao onaj komunistički’

‘Pješčani sat ide i njegovo vrijeme odlazi u nepovrat. U jednom trenutku, sustav će morati priznati poraz i tada ću ja biti oslobođen, to će biti trijumf koji bi oni htjeli zaustaviti na svaki mogući način, ali neće moći jer njihova borba nije protiv vas ili mene, nego protiv istine, zaključio je Pernar na svom Facebook profilu.

Odgovorio je i na jedan od komentara čitatelja, napisavši da je zapravo Amerika ta koja ga progoni, a ‘domaći sluge tek odrađuju taj posao’.

‘Pod američkom čizmom nema demokracije, američko veleposlanstvo je upućeno u sve što mi spremaju, oni koji se tobože bore za ljudska prava, moji su stvarni progonitelji. Domaće sluge samo odrađuju taj posao.’