NOVINARSKA PITANJA O AGROKORU RAZLJUTILA PREMIJERA: ‘Što je to nerazjašnjeno, što je sporno? Što vi očekujete…’

Premijer Andrej Plenković kazao je danas, odgovarajući na pitanje novinara hoće li da politički koštati sastanak Dalić i Marića s Todorićem, kako je mistifikacija sastanka potpuno nebitna te je uzvratio i s nekoliko protupitanja.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je danas, pri posjetu Ambienti, na pitanja novinara vezana uz problematiku koncerna Agrokor.

“Martina Dalić je bila u bankarskom sektoru prije puno godina, ono što je nama strateški bitno u ovom trenutku, nakon što smo donijeli Zakon o izvanrednoj upravi očuvali i gospodarsku i financijsku stavilnost, radna mjesta, dobavljače, da se nastavi s procesom restrukturiranja i da dođe do nagodbe. To je cilj i to je jedino što Vlada čini”, rekao je Plenković, a prenio N1.



“Mi smo u fazi da izvanredna uprava djeluje šest mjeseci, postoji još devet mjeseci pred njima i u tom procesu očekujem kvalitetno restrukturiranje i održivost kompanije”, rekao je, pak, ranije Todorić.

Na pitanje hoće li ga politički koštati sastanci Martine Dalić i Zdravka Marića s Todorićem, kao i njegove objave na blogu, premijer je upitao što je u tome sporno.

“Što je to nerazjašnjeno, što je sporno? Što vi očekujete od Vlade Republike Hrvatske kad sve više podataka upućuje na to da postoje ozbiljni problemi u koncernu? Ta mistifikacija sastanaka je potpuno nebitna. Jedino što je bitno jest da je Vlada u ključnom trenutku pokazala i dalekovidnost i odvažnost i povukla potez koji je jedini bio moguć, rekla je ne stihiji i nacionalizaciji, nego pronašla zakonsko rješenje koje je omogućilo da sad razgovaramo kako dalje restrukturirati kompaniju, a bez troška za hrvatske porezne obveznike”, rekao je Plenković.