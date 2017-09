PILOT I PODUZETNIK DETALJNO OBJASNIO: ‘Je li avionska karta Croatia Airlinesa do Dubrovnika od 700 kuna preskupa? Nije, evo zašto…’

Kapetan civilnog zrakoplovstva i poduzetnik, Stjepan Bedić, na svom je Facebook profilu objavio poduži post u kojem potanko objašnjava razloge zbog kojih primjerice avionska karta do Dubrovnika po cijeni od 700 kuna u jednom smjeru uopće nije skupa, a u postu demantira i druge “mitove” vezane uz cijene avionskih karata u Hrvatskoj.

S obzirom na to da se u javnosti često raspravlja o cijenama avionskih karti na domaćim relacijama, Stjepan Bedić, pilot, inženjer aeronautike i poduzetnik, odlučio je potanko demantirati sve mitove kad je riječ o cijenama avionskih karata koje ovise o različitim parametrima, ali prije svega o osnovnim troškovima leta.

Bedić je objasnio i zašto primjerice let od dva sata košta 160 eura, dok let od pola sata stoji 100 eura. Zašto letimo četiri puta kraće, a platimo tri četvrtine cijene.

“Let do Amerike košta 500 eura u jednom smjeru, jer se na deset sati leta štedi i gorivo i održavanje, landing, handling i terminal takse se dijele na deset, kao i putničke takse. Plus veći avioni u pravilu manje troše po putniku po kilometru”, napisao je u postu.



Bedić je pisao o troškovima za tip zrakopolova Airbus A-320.

“Mit broj jedan, karta od 700 kuna u jednom smjeru je preskupa. Ako pogledate slične city pairs u Europi, teško da ćete naći neku jeftiniju varijantu, osim ako nije riječ o Ryanairu ili nečemu sličnom, o čemu ću govoriti malo kasnije.

Zašto je tome tako?

Govorit ću o brojkama za A-320 pošto o jelenu lopataru ne znam baš puno, makar Austrijani i mnogi drugi veselo lete šnjim, samo njihovi putnici nisu malograđani ko naši, pa da misle da kad su kupili kartu na letu od pola sata da su jet set i da imaju pravo na slijed s deset jela i da će s njima putovati Mišo Kovač ili ko im je već pojam celebrityja.

Osnovni troškovi leta Airbusa A-320, ako let traje dva sata:

700 kuna za let do Dubrovnika u jednom smjeru nije skupo

Kontrola leta – cca 750 eura o satu + 300 eura terminalne po slijetanju

Gorivo – cca 1800 eura po satu (cijena goriva se mijenja stalno)

Održavanje – cca 950 eura po satu

Aerodromsko slijetanje i opsluživanje aviona – cca 2500 eura po letu

Fiksni troškovi – (osiguranje, plaće, uredi, najam aviona ili kredit itd.) ajmo reći 1500 eura po satu

Znači za let od dva sata ukupni trošak je 1500+300+3600+1900+2500+3000= 12.800 eura. Ako računamo cijenu karte s load factorom od 60%, znači da bi karta za let od dva sata trebala ispasti 130 eura i na to se sad još dodaju troškovi izdavanja karte, putničke takse, security takse, caa takse itd.

Na to sve ide neka margina i došli smo do prosječne cijene od cca 160 eura za let od dva sata.

E sad, prosječna cijena znači da je ponekad 100 eura, a ponekad 300 eura, ovisno o tom danu. Dakle, dane kad je slabo punjenje, a linija se mora održati pokrivamo s danima kad je jače punjenje”, napisao je Bedić, a potom dao računicu i za letove od pola sata.

Potanko objasnio sve troškove leta

Na kraju se osvrnuo i na niskobudžetne aviokompanije koje nude zaista povoljne letove poput Ryanaira.

“Oni su kupili nove avione koji vrijede 90 milijuna dolara za 47 milijuna dolara, letjeli su s njima sedam godina i nakon toga prodali za 52 milijuna dolara. To možeš napraviti kad kupiš dvjesto aviona, a ne možeš kad kupiš pet aviona i kad ti u tome ‘pomaže’ Žužul i slični stručnjaci za avijaciju”, zaključio je.

Bedić je na čelu neprofitne udruge Stellar osnovane pod nazivom Tim Stellar 2013. godine. Inženjer je aeronautike i kapetan Boeinga 737-800 koji je prije nekoliko godina okupio tridesetak stručnjaka iz svih dijelova svijeta kako bi sudjelovao na Googleovu natjecanju Lunar X Prize, kojem je cilj bio lansiranje robota na Mjesec.