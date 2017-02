PIJAVICA ČUPALA CRIJEPOVE U ZADRU: Sutra stiže snijeg, proglašena crvena uzbuna na Kvarneru

Sinoć oko 22 sata u Zadru se pojavila pijavica koja je zahvatila krovove dviju kuća, a s jedne je počela nositi crijepove.

Stanari iz ulica Tomislava Ivčića i Put Kotlara proživjeli su trenutke straha. Kažu da se čulo jako zviždanje, a prozori su se tresi kao da će popucati.

“To je bilo strašno, nikada u životu nisam čula takav zvuk. Zaglušujuće jak. Čulo se jako zviždanje sa svih strana, a prozori su nam se tresli kao da će svaki čas popucati. Srećom, nije dugo trajalo, ali za sobom je ostavilo potpuni kaos: na balkonima počupane biljke, razbacane stvari, neke su i odletjele…”, ispričala je za Zadarski.hr žena koja živi nekoliko stotina metara dalje.





Na teren su izašli vatrogasci. Razorna pijavica zahvatila je dvije kuće, no na sreću nije bilo veće štete. Na teren su došli i djelatnici cestovnog poduzeća kako bi sanirali posljedice koje su donijeli nevrijeme i pijavica – na moru viđena često, no za naseljeni dio grada svakako neubočajena pojava.

Sutra snijeg u gorju, ponegdje i u nizinama

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak prognoziraju pretežno oblačno s povremenom kišom, a na Jadranu i s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uz zahlađenje u gorju se oko sredine dana i poslijepodne očekuje susnježica i snijeg, a uglavnom potkraj dana i u noći snijega će ponegdje biti i u nizinama.

Najviše oborine, mjestimice i obilne bit će u Gorskom kotaru i Lici, te na Jadranu.

Vjetar će biti slab i umjeren južni i jugozapadni okrenut će na umjeren, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a umjereno i vrlo jako jugo na sjevernom i djelu srednjeg Jadrana na buru.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, a najviša dnevna od 6 do 11 °C, u gorju niža. Na Jadranu temperatura uglavnom od 8 do 14 °C.

Crveni alarm za područje Kvarnera

Meteoalarm je za područje Kvarnera i kvarnerskih otoka za sutra oglasio crveni alarm. Upozoravaju da će jako i vrlo jako jugo okrenuti ujutro na vrlo jaku, mjestimice i olujnu buru s najjačim udarima vjetra do 140 km/h.

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, stoji u upozorenju Meteoalarma.

Prognostičari na svim meteo portalima su složni da ni u kojem slučaju u zemlji više neće biti hladno kao u siječnju.