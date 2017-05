PICULA I KOMADINA O RJEŠENJU KRIZE: ‘Ovo je tek privremeno, većina će trajati do prve sljedeće krize. Potrebni su novi izbori’

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina i zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula ocijenili su u subotu da je politička kriza u Hrvatskoj riješena tek privremeno i da će većina u Hrvatskom saboru trajati samo do prve sljedeće krize, te da će se konačnici morati ipak pitati građane.

“Žalosti me činjenica što se Hrvatska, nakon krize Vlade i u hrvatskom parlamentu, ubilježila među članice Europske unije koje imaju ozbiljnih problema s vlastitom stabilnošću. Most i HDZ su drugi put dokazali kako su nekompatibilni partneri, a ono što je loše je to da građani sve to osjećaju kao jednu vrst nefunkcionioniranja institucija,” kazao je Picula danas u Puli. Vjeruje kako Hrvatsku u skorije vrijeme “očekuju nove epizode” te je siguran da će se na kraju krajeva i građane morati pitati.

‘U demokratskim se zemljama ovo rješava novim izborima’

“U demokratskim zemljama su u ovakvim situacijama najprihvatljivije rješenje novi izbori,” rekao je Picula i u Rijeci, gdje je danas dao potporu kandidatima na lokalnim izborima Zlatku Komadini i Vojku Obersbnelu.

SDP je uvijek spreman na izbore, kao najjača stranka oporbe, ali nije spreman na “veletrgovinu u Saboru”, rekao je Komadina, koji vjeruje da će ostvarena parlamentarna većina trajati samo do prve sljedeće krize.



Na pitanje o navodnim zahtjevima za smjenom predsjednika SDP-a Davora Bernardića, rekao je da će o svemu odlučivati stranačka tijela kad dođe vrijeme za to te poručio stranačkim kolegama da ne izazivaju sukobe u stranci.

Na isto pitanje, Picula je rekao da SDP-ova inicijativa da se smijeni ministar Zdravko Marić nije uspjela do kraja, ali ne vjeruje da je Bernardić presudio takvom rezultatu glasovanja.

Obersnel kandidat za još jedan gradonačelnički mandat

U Rijeci je danas kolaicija “Rijeka za sve” održala konferenciju za novinare na kojoj su SDP-ovi kandidati, aktualni gradonačelnik i aktualni župan Vojko Obersnel i Zlatko Komadina istaknuli važnosti korištenja fondova EU i naveli rezultate i planove korištenja europskog novca u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Riječkoj gradskoj upravi i gradskim komunalnim poduzećima odobren je europski novac za ukupno 67 projekata, a Primorsko-goranska županija prijavila ili pripremila stotinjak aplikacija, od čega je do sad odobreno oko pola, rekli su.

Obersnel, kandidat koalicije “Rijeka za sve” za još jedan gradonačelnički mandat, istaknuo je da su Grad i njegova komunalna poduzeća dobili 560 milijuna kuna za odobrene projekte, da se za 16 prijava čeka odgovor, a još 15 je u pripremi za sljedeću godinu. Očekuje se odobrenje najvećeg iznosa uopće u Hrvatskoj, a to je 1,2 milijarde kuna za projekt izgradnje 200 kilometara mreže odvodnje s pročišćivačem i 100 kilometara vodovodne mreže u Rijeci i okolici, vrijednim ukupno 1,7 milijardi kuna, rekao je.

Europskim fondovima uredit će se objekti u sklopu bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić za muzeje, gradsku knjižnicu i druge kulturne ustanove, unaprijedit će se sustav toplinarstva putem projekta vrijednost 180 milijuna kuna, uređuju se poduzetnički i start-up inkubatori, nabavljeno je 40 niskopodnih autobusa za gradski prijevoz, naveo je Obersnel.

Komadina, kandidat za još jedan mandat na čelu Županije, istaknuo je da je najznačajniji projekt realiziran uz pomoć EU fondova Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, za što je odobreno gotovo 200 milijuna kuna. Izuzetno vrijedno je odobrenih gotovo 50 milijuna kuna za projekt “Putevima Frankopana”, čime će se urediti frankopanski kašteli i dvorci na području županije, a tu su i vrijedni europski novci za financiranje pomoćnika u nastavi, za sanacije elementarne katastrofe izazvane ledenom kišom u Gorskom kotaru te iznosi za održivo korištenje energije, rekao je.

Koaliciju “Rijeka za sve” čine SDP, Primorsko-goranski savez (PGS), IDS, HSU, HSS, Hrvatski laburisti i SDSS.