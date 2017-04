PETROV: ‘Tražimo način da država u Agrokoru preuzme upravljačka prava… Prijava protiv Todorića? Ne, to nije populizam’

Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov izjavio je u ponedjeljak kako Zakon o sistemskim tvrtkama koji u srijedu ujutro ide u saborsku raspravu služi kako bi se sačuvao gospodarski sustav i radna mjesta dodavši kako će se on aktivirati ako bude trebalo, ali i kako se još uvijek traži način da država ima mogućnost preuzimanja upravljačkih prava i ako se Ivica Todorić s time ne složi.

‘Mi još uvijek gledamo način da vidimo ima li država mogućnost preuzimanja upravljačkih prava, i ako se Todorić ne složi’, kazao je Petrov.

Predsjednik Hrvatskog sabora i čelnik stranke Most nezavisnih lista komentirao je pregovore o deblokadi, standstill dogovoru i restrukturiranju Agrokora te istaknuo kako će Most štititi radnike na blagajnama i u skladištima.

EKONOMSKI ANALITIČAR O NOVOM ČELNIKU AGROKORA: ‘Njegova tvrtka ugasila je Lehman Brothers za 1,4 milijarde dolara’



Lex Agrokor, kako navodi predsjednik Sabora, služi da se sačuva gospodarski sustav i radna mjesta, a Vlada je donijela ovakav zakon da se ne bi sukobila s EU legislativom. Ako se Zakon bude trebao aktivirati, aktivirat će se prema člancima navedenim u zakonu, naglasio je Božo Petrov.

Hrvatski Ustav sadrži članke koji definiraju da Vlada može reagirati kada nacionalni interesu dođu u ugrozu, napomenuo je Petrov te dodao da ovaj zakon u službenu proceduru ide u srijedu ujutro.

‘To je ono što još trebamo provjeriti, ali ovakav zakon sigurno ide u raspravu u srijedu ujutro’.

PREMIJER PLENKOVIĆ NAKON SASTANKA S AGROKOROVIM DOBAVLJAČIMA: ‘Postoje dva scenarija za rješavanje krize u Agrokoru, A i B…’

Todorić drži sustav taocem

Ako gospodin Todorić ima pravo zbog prijašnjih političara ucjenjivati i da cijelu državu odnosno hrvatski gospodarski sustav drži taocem onda se, kaže Petrov, može barem pokazati kako smo pred zakonom svi isti.

Njegova kaznena prijava protiv Todorića, kaže, nije populizam kako su to pisali mediji.

‘Populizam su širili oni mediji koji su 20 godina pisali bajke o gospodinu Ivici Todoriću i nisu smjeli pisati drugačije. Vjerojatno ih boli kada netko drugi to mora napraviti, a ne oni koji su bili zaduženi za to. Sigurno sebe neću dovesti u situaciju da za tri do šest mjeseci netko preispituje moje djelovanje, ako se navodi pokažu točnim’, istaknuo je Petrov.

Trebali bi, kaže, preispitivati one koji su imali dužnost po tom pitanju raditi zadnjih 20 godina.

‘Njih bi trebalo preispitati i apsolutno sve političare koji su gospodinu Todoriću pomogli da dođe u takvu situaciju da Hrvatska postane ovisna o jednom čovjeku’, poručio je.

NOVI GAZDA AGROKORA JE PRAVI ZAVODNIK: Antonio Alvarez III uživa u drugom braku- plavuša Olena bila je fatalna

Most će štitit radna mjesta

Most će, ističe, štititi radna mjesta, onih koji su na blagajnama u Konzumu i skladištu u Agrokoru, a sigurno neće štititi Ivicu Todorića.

Na pitanje kako će to činiti s obzirom da su oni zaposlenici privatnika uzvratio je: “Na žalost mi u ovom trenutku moramo čekati, budući da je Agrokor na privatnom tržištu, da se pokušaju dogovoriti svi vjerovnici samog koncerna Agrokor. Nadam se da će se dogovoriti tako da se sklopi dogovor i banaka i dobavljača. Prije 15-ak dana iznio sam sumnju da same banke imaju neku drugu politiku osim vlastitog profita i zato smatram da država mora biti minimalno medijator. I to je ono što država mora raditi da bi zaštitila hrvatskog gospodarstvo”.

Što se tiče standstill aranžmana, kaže, volio bi da se banke i dobavljači dogovore, da država bude medijator u vidu razgovora kao što to trenutno i jeste , no ukoliko to ne bude moguće, smatra da država treba djelovati.