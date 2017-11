POGLEDAJTE KAKVOM FOTOGRAFIJOM PETROV UKAZUJE NA APSURDE PRAVOSUĐA: ‘Što si siromašniji to si krivlji…’

Most nezavisnih lista u petak će predstaviti svoje prijedloge izmjena pravosudnih zakona koji, kako kaže čelnik te stranke Božo Petrov, već mjesecima skupljaju prašinu u Ministarstvu pravosuđa.

No, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, istog će dana u javnu raspravu pustiti HDZ-ov dokument koji, po riječima Petrova, iznova ubijaju svaku nadu hrvatskim građanima. O tome je Petrov napisao opširnu objavu na Facebooku i ilustrirao ju zanimljivom fotografijom.

HDZ-ov prijedlog je “daj što daš”

“Prijedlog koji su nam servirali, jasno je NE organizaciji sudstva, NE profesionalizaciji kadrova, NE ocjenjivanju sudaca, NE sigurnosnim provjerama, NE transparentnosti izbora sudaca i NE poticanju ostanka najboljih.

Zar je zaista bitno što je prijedlog koji čeka u ministarstvu “Mostov prijedlog” pa ga se nije moglo uzeti u obzir? Do kada će političko nadmetanje biti ispred interesa vaših građana gospodo? Vaših birača u konačnici?



Odužite im se bar jednom poštenim izmjenama. Jer ovi prijedlozi zakona koje ste pustili u javnu raspravu izgledaju kao “daj što daš, samo da nešto damo” prijedlozi. Taman uoči Božića, kao privid pravde, mira, stabilnosti i odlučnosti. Kao otkup INA-e prošlog Božića, pa evo stigao novi, a niti INA-e, niti nade.

“Građani su izgubili vjeru u hrvatsko sudstvo”

Od samog početka govorimo da je bolje i pravednije pravosuđe jedan od glavnih stupova nove i bolje Hrvatske. Građani su potpuno izgubili vjeru u hrvatsko sudstvo, svakodnevno gledaju kako okorjeli kriminalci prolaze nekažnjeno, kako koriste rupe u sustavu da bi izbjegli pravdu, a kako “obični” ljudi završavaju pod ovrhama, blokiranih računa, bez kuća, stanova, života i snova radi malih dugova. Dug je dug, da me ne biste krivo razumjeli, ali u Hrvatskoj nije. U Hrvatskoj je jedan manji dug kriminal, a veći dug znak prestiža i moći. Što si više dužan, to ti država više oprašta. Što veći bankovni račun imaš, to ti se raspon kaznenih djela koje možeš počiniti povećava. Što si siromašniji, to si krivlji, što bogatiji to nedužniji.

U petak ćemo predstaviti naše izmjene kojima je cilj profesionalizirati rad predsjednika suda i sudaca, ocjenjivanjem i praćenjem njihovog rada, kojima je cilj organizirati sudstvo, a ne kao vama samo gomilati još i još sudova kako biste imali prostora za uhljebljenje onih s vašim stranačkim iskaznicama.

“Pravedna Hratska je korak ka novoj Hrvatskoj”

Predstavit ćemo izmjene kojima je cilj savjetnički kadar zadržati unutar sudova, kojima je cilj učiniti izbor sudaca maksimalno transparentnim kroz bodovanje i javno objavljivanje razgovora s kandidatima za suce, za razliku od vaših izmjena kojima maksimalno zatvarate za javnost svaku informaciju te ostavljate prostora za daljnje manipulacije.

Pravedna Hrvatska prvi je korak ka novoj Hrvatskoj. Ako želite da mladi ostanu u Hrvatskoj, u što se kunete iz kampanje u kampanju, iz javnog nastupa u javni nastup, iz parole u parolu, onda ćete pravedno i pošteno uzeti u obzir naše prijedloge i kritike koje ćemo svakako uputiti i u javnu raspravu. Vidimo se u petak, 24. 11. u Hrvatskom saboru na konferenciji za medije. Ministre, i Vi ste pozvani”, napisao je Petrov u objavi na Facebooku.

