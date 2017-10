PETROV: ‘Teško mi je vjerovati da Todorić iznosi takve optužbe, a da nema dokaze za njih’

Predsjednik stranke Most potvrdio je riječi kolege Vlahe Orepića koji je kazao da je premijer Andrej Plenković tražio da ne bude hapšenja prije lokalnih izbora.

‘To je predsjednik vlade Andrej Plenković rekao i Vlahi Orepiću, rekao je vama osobno, rekao je apsolutno svim građanima Republike Hrvatske, javno na vladi’, rekao je Petrov referirajući se na sjednicu Vlade na kojoj se odlučivalo o Agrokoru i Ivici Todoriću.

‘Ali on je to rekao javno na sjednici vlade, pred svima, cijeloj hrvatskoj javnosti. Neće biti i time se direktno upleo, neće biti istražnih i predistražnih radnji za vrijeme izbora. Time je zapravo poslao poruku cijeloj hrvatskoj javnosti i da se potvrdio ono što je rekao neki dan u Saboru: ‘Ja mogu što hoću’, to je zapravo bila ta poruka. A možda je bila i poruka gospodinu Todoriću isto tako’, rekao je Petrov u intervjuu za Novu TV.

Osvrnuo se i na objave Ivice Todorića na blogu.



‘Mogu reći također da s obzirom na cijelu ozbiljnost situacije, teško mi je povjerovati da će Ivica Todorić izaći s takvim optužbama, a da za to nema dokaza’, kaže Petrov te dodaje da Vlada treba dati ostavku ako se pojave dokazi.

Osim onog prvog o kojem su mediji izvijestili, došlo je i do drugog sastanka između Plenkovića i Todorića.

‘Naravno da je bio i drugi sastanak. To sam već iznio u javnost. Nakon ovog sastanka na kojem sam ja bio. Bio je i drugi sastanak na kojem je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković i Ivica Todorić. Mislim da su ponovno razgovarali na temelju svih informacija koje su u međuvremenu dobili nakon ovog prvog sastanka na kojem sam ja bio. Mislim da je bio treći mjesec. Ja sam bio na prvom sastanku i cjelokupna hrvatska javnost je mogla dobiti sve informacije s tog sastanka i sve sam to iznio u javnost jer smatram da zaista sve treba biti transparentno’, rekao je Petrov.