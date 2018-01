PETROV ŠALJE LEX ŠERIF NA OCJENU USTAVNOSTI: ‘Ako nema sankcija, zakon neće doprinijeti boljem obavljanju dužnosti’

‘Za nas je ovo nastavak stvaranja nedodirljivih i neodgovornih čelnika izvršnih tijela. Ako nema mogućnosti sankcije nema ni odgovornog ponašanja, pa ovaj zakon neće doprinijeti savjesnijem i boljem obavljanju dužnosti.’

Čelnik Mosta Božo Petrov rekao je u četvrtak kako je Gradsko vijeće Vrgorca uputilo Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, poznatiji kao “lex šerif”, na ocjenu ustavnosti kako bi upozorilo na pokušaj uspostavljanja procesa u kojem svi loši i neodgovorni lokalni čelnici mogu trajno ostati na svojim pozicijama.

‘Nastavak stvaranja nedodirljivih i neodgovornih čelnika izvršnih tijela’

“Prilikom saborske rasprave o tom zakonu Most je iznio niz kritika i amandmana koji su gotovo svi odbijeni. Za nas je ovo nastavak stvaranja nedodirljivih i neodgovornih čelnika izvršnih tijela. Ako nema mogućnosti sankcije nema ni odgovornog ponašanja, pa ovaj zakon neće doprinijeti savjesnijem i boljem obavljanju dužnosti”, rekao je Petrov na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. Most je, kazao je Robert Podolnjak, u mnogočemu bio nezadovoljan zakonom donesenim u prosincu prošle godine, no stupio je na snagu pa ne može osporavati neke loše, nerazumne i neprihvatljive odredbe, već samo dvije zakonske odredbe koje su neustavne.

“Pri donošenju proračuna, propisana je mogućnost da gradonačelnici povuku prijedlog proračuna i ponovo ga upute na odlučivanje vijeću, ali pri tom Zakon stvara iznimnu pravnu nesigurnost jer ne propisuje koliko puta bi gradonačelnici mogli povlačiti svoj prijedlog iz procedure kako bi vijeće moglo do kraja godine donijeti proračun. Ta odredba krši ustavno pravo na samoupravu putem predstavničkog tijela”, ustvrdio je Podolnjak. Druga je neustavna odredba da zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.



‘Nisu navedeni opravdani razlozi koji bi bili ustavno opravdani’

“Ustav propisuje da zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije, zbog osobito opravdanih razloga, zakonom drukčije određeno. Međutim, pri donošenju ‘Lex šerif’ nisu navedeni nikakvi osobito opravdani razlozi koji bi bili ustavno opravdani”, kaže Podolnjak. Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić istaknuo je da su mnogi članovi predstavničkih tijela kritizirali zakon prilikom njegova donošenja. “Gradsko vijeće Vrgorca bilo je konkretno i raspravljalo je o njegovu slanju na ocjenu ustavnosti. Simptomatično je to što su HDZ-ovi gradski vijećnici bili protiv slanja na ocjenu ustavnosti, iako bi rušenje tog zakona njima dalo veće ovlasti”, ustvrdio je Pranjić.

“Podizanje ustavne tužbe je zapravo dugoročni put u mijenjanje tog zakona. Ako zahtjev prođe, a po pravilima struke treba proći, onda se ne može primjenjivati iduće tri godine, a za tri godine, budući da su parlamentarni izbori prije toga, pitanje je što će se dogoditi i hoće li ikada zakon u ovakvom obliku zaživjeti”, zaključio je Petrov.