PETROV: ‘Da, sastao sam se sa šefom hrvatske podružnice ruske Sberbanke, tri dana prije susreta s Todorićem’

Predsjednik Mosta Božo Petrov na konferenciji za medije reagirao je na tekst objavljen u današnjem izdanju Nacionala, koji ga povezuje s predstavnicima ruske Sberbanke i u kojem se navodi kako je Todoriću nudio pomoć za spas Agrokora.

‘Znam da me obitelj Todorić doživljava krivcem za raspad svoga carstva pa zato sad napadaju i optužuju za nekakve veze s Rusima s kojima su oni poslovali dugi niz godina. To što su stvorili 40 milijardi kuna duga i što su političke elite HDZ-a i SDP-a odobravale, o tome se šuti’, rekao je Petrov.

Kaže kako mu je ‘drago što se i obitelj Todorić uključila u lokalnu kampanju za HDZ’. Petrov je rekao kako nije imao kontakte s predstavnicima Sberbanke i da je razgovarao s dobavljačima.

‘Kad sam od dobavljača čuo da je situacija kritična pokušao sam u dva navrata razgovarati sa Zdravkom Marićem, ali kad to nisam uspio, razgovarao sam s dobavljačima, prvo s gospođom Vidaković iz Kraša’, rekao je Petrov.



‘Dobavljači su Todoriću poslali poruku’

Dodao je da je nakon toga tražio novi razgovor u Vladi, ali su ga, kaže, svi uvjeravali da se ništa ne događa i da je situacija dobra. Nakon toga, kako tvrdi, tražio je od dobavljača da pošalju poruku Todoriću da su ‘zabrinuti za situaciju i da bi htjeli razgovarati’.

‘Kako su oni došli do Todorića, je li to bilo preko predstavnika Sberbanke, meni to nije bilo bitno’, rekao je Petrov.

Kaže i kako je prije samog sastanka s Todorićem prvo pričao s dobavljačima. Nakon toga je dobio financijska izvješća, a onda se tri dana prije sastanka s Todorićem našao s Marijem Henjakom, predsjednikom Uprave Sberbank Hrvatska, gdje mu je na razgovoru rekao da znaju kako su financijska izvješća katastrofa i da Todorić više ne može voditi Agrokor. Kaže kako je to sve ponovio i Todoriću.

Kako je izgledao sastanak s Todorićem

‘Ponovit ću kako su išli sastanci; prvo sam razgovarao s dobavljačima, nakon toga pokušao dva puta pričati s Marićem, nakon toga opet s dobavljačima pa opet s Vladom”, rekao je Petrov i ponovio da je nakon toga odradio i sastanak s predstavnikom Sberbanke. Tvrdi i kako su bankari i ranije pokušavali doći do njega jer su htjeli ući u vlasništvo Agrokora.

‘Nakon toga je bio sastanak s gospodinom Todorićem. Rekao sam mu da nema pravo na vlasništvo, da neće dobiti milijardu i pol kuna i da država nije njegova samoposluga. Na tim istim načelima nastavili smo graditi scenarije i tražili da banke ne mogu postati vlasnici, a da su dobavljači prvi koji moraju dobiti sredstva. Todorić ne može biti vlasnik ni jedne jedine dionice’, kaže Petrov.

