DOBROVIĆ JE NAPRAVIO PRILIČNU ŠTETU MOSTU, EVO ŠTO KAŽE PETROV: ‘Nije nimalo ugodno…’

Čelnik Mosta Božo Petrov osvrnuo se na nedavne lažne optužbe Slavena Dobrovića na račun ministra financija Zdravka Marića.

Petrov kaže da mu je zbog cijelog incidenta žao i da to nije ugodno. Ipak, drago mu je što se Dobrović ispričao.

‘Slaven Dobrović se pokazao kao čovjek u trenutku kada je uvidio da je pogriješio jer je ministricu Dalić zamijenio s ministrom Marićem. On se ispričao, ali žao mi je da se taj mali detalj, bez obzira koliko je sad napuhan u medijima, pokušava prebaciti na sve ono što se događalo’, rekao je Petrov za Dnevnik Nove TV.

‘Građani zaslužuju vidjeti kako je došlo do ovog s Agrokorom’

Na pitanje hoće li taj incident i postupak Dobrovića narušiti povjerenje ljudi u poruke Mosta, Petrov kaže da je svjestan te mogućnosti, no ipak se nada da će se građani sjetiti djelovanja Mosta u posljednjih godinu i pol dana te u obzir uzeti to da Most ranije nikad nije nekoga pokušao lažno osuditi.



Kada je riječ o istražnom povjerenstvu o Agrokoru, šef Mosta kaže da je to predložio kako bi se vidjelo koje su institucije pomagale da se dogodi slom Agrokora.

‘Treba se vidjeti koje su odluke bile da se na kraju ovo dogodi. To ne ulazi u bilo koju kaznenu odgovornost kojom se bavi DORH, ali mislim da su svi građani zaslužili vidjeti i ustanoviti na koji se način odvijala priča, kako je Agrokor nastao i koje su institucije u tome sudjelovale’, kaže Petrov i dodaje da HDZ stvara kaste.

‘Ne vidim razlog zbog čega se sada bune i ne žele napraviti istražno povjerenstvo. Zbog čega je tako snažno odjeknula kaznena prijava, odnosno prijava za Ivice Todorića? Ako je netko napravio nešto loše, onda za to mora odgovarati’, objašnjava Petrov.

‘U Vladi su me uvjeravali da je s Agrokorom sve u redu’

Dok je bio u Vladi, za probleme u Agrokoru je čuo prije nešto više od godinu dana od malih poljoprivrednika i dobavljača. Tvrdi da je tada odmah pitao ministra Marića o tome, no on mu je rekao da je sve u redu. Službeno je za probleme saznao tek u siječnju. U Vladi su mu tada svi govorili da nema razloga za brigu.

‘Da je sve u redu i da malo ja to preuveličavam. Ali sam na kraju srećom uspio na određeni način otvoriti temu u trenutku kada smo po prvi put dobili izvješća iz Agrokora, kada se sastavio neovisni financijski tim i kad su pregledali onda su shvatili koja je dramatičnost situacije i koliko brzo treba djelovati’, kaže Petrov.

Lex Agrokor nije scenarij po kojem se sve trebalo odvijati, kaže Petrov i objašnjava kako je sve novo veliko zaduživanje Agrokora.

‘Meni je žalosno što se na samoj snimci HBOR-a vidi da su i ministrica Dalić i ministar financija imali podatke o onome što se događa u Agrokoru, iako su o tome šutjeli, i budući da su stručni jako dobro su mogli predvidjeti što se događa, nisu na to reagirali. Zato bi se sve ove izjave trebale uzeti s jakom rezervom’, kaže Petrov.

Petrov: ‘Neće doći do novih izbora, Plenković je pokazao kako se radi nova većina’

Ako do stečaja Agrokora dođe, Petrov kaže da će to biti veliki problem, no nada se da se to ipak neće dogoditi.

Upitan o radu u oporbi i padu rejtinga Mosta, šef te stranke rekao je da rejting nije opao zbog populizma ili nekih propusta Mosta, već zbog nestabilnosti koje građani ne mogu razumjeti. Ističe i dalje uspjehe Mosta, među kojma je i Ovršni zakon.

‘Volio bih da su danas i HDZ i SDP podržali i dodatne promjene koje smo tražili da se podrže, čime bi se pomoglo svima koji imaju problema s ovrhama. A to je ono za što se moramo boriti. Oni će nominalno govoriti da je jako bitno zaustaviti egzodus mladih i onih koji danas imaju problema u Hrvatskoj, s odlaskom van. Nažalost, oni samo stoje na riječima.’

Kada je riječ o Plenkovićevoj novoj većini, Petrov kaže da nije zavidan, no smatra da to nije način na koji bi se trebala odvijati politika u Hrvatskoj. Ipak, poučen dosadašnjim postupcima predsjednika Vlade, kaže da ne misli da će na jesen doći do novih izbora, iako misli da bi raspisivanje novih izbora bilo pošteno.

‘Ne vjerujem da će doći do nekih posebnih izbora jer je Andrej Plenković pokazao kako se rekonstruira nova većina, pa onda imate i Tomislava Sauchu i Milorada Batinića i Blaženka Lackovića…’, kaže Petrov za Dnevnik Nove TV.