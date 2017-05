PETROV PREDVIĐA VELIKE PROMJENE U GOSPODARSTVU: ‘Agrokor kakvog danas poznajemo više neće postojati’

U Mostu smatramo da Agrokor kao što je ovaj danas više neće postojati, poručio je u petak čelnik te stranke Božo Petrov kojega, kako kaže, zanima što će premijer Andrej Plenković reći na tvrdnje Ante Ramljaka, izvanrednog povjerenika za Agrokor, da je za ozbiljnu situaciju u tom koncernu znao već godinu dana, a s obzirom na premijerove poruke kako ministar financija Zdravko Marić o tome ništa nije znao.

“Mi smatramo da Agrokor kao što je ovaj danas više neće postojati i ne bi trebao postojati, iz razloga što je kao takav kontrolirao niz sektora od najmanjeg dobavljača do polica, čime je diktirao kompletno stanje na tržištu. To nije dobro za normalno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva, treba postojati niz od 15 do 30 jakih hrvatskih kompanija, to je ono čemu trebamo ići, to su zdrave osnove hrvatskog gospodarstva. Naravno da je to kompliciran proces, ali to se može napraviti”, izjavio je Petrov novinarima na svečanom otvaranju gospodarske zone Ravča kod Vrgorca.

Naglasio je kako ga zanima što će premijer Plenković reći na Ramljakove tvrdnje da je on kao stručnjak već godinu dana znao da je ozbiljna situacija u Agrokoru, odnosno kako to da ništa o tome nije znao ministar Marić.

PLENKOVIĆ UHVAĆEN U LAŽI: Todorićev intervju iz 1993. demantira premijerovu izjavu



Hoće li Plenković reći oprostite, pogriješio sam? Očekujem to od njega!

“Andrej Plenković je cijelo vrijeme govorio da njegov ministar financija ništa ne zna, da je on u redu, da je sve što govori Zdravko Marić točno. Hoće li danas Andrej Plenković reći: Oprostite, pogriješio sam. Pogriješio sam što sam smijenio tri ministra, državni tajnici vode ministarstva, oprostite što je naša Vlada krnja, ispričavam se cijeloj hrvatskoj javnosti što ih već lažem mjesec dana da postoji nekih 76 ruku koje podupiru takav rad. Ispričavam se, možemo li na izbore”, zapitao se.

RAMLJAK O ZATEČENOM STANJU U AGROKORU: ‘Kad sam došao, pitao sam direktora koliko novca imamo na računu. Rekao mi je 6 kuna’

Petrov je istaknuo kako očekuje takvu ispriku od premijera Plenkovića jer, dodao je, nije samo povjerenik Ramljak to rekao, već i bivši direktor Agrokora koji je radio na nižoj poziciji nego što je u u tom koncernu radio ministar Marić prije nego je imenovan ministrom. “On je također rekao: Ako sam ja znao, onda je Zdravko Marić sigurno znao”, kazao je čelnik Mosta.

Inače, svečanim presijecanjem vrpce otvorena je u petak Gospodarska zona Ravča kod Vrgorca. Vrpcu je presjekla direktorica Poduzetničkog centra Milka Beus, uz nazočnost vrgoračkog gradonačelnika Ante Pranića te predstavnika Splitsko-dalmatinske županije. Svečanom otvaranju zone nazočili su brojni gosti, među kojima i ‘mostovci’ Božo Petrov, Miro Bulj i Ivan Kovačić.