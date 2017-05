PETROV PREDAO JANDROKOVIĆU VLAST U RUKE PA PORUČIO: ‘Osjećaju li građani muku? To je zbog svega što je HDZ radio’

Komentirajući izbor Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Sabora, njegov prethodnik Božo Petrov rekao je kako je ponosan što zastupnici Mosta nisu “htjeli sudjelovati u cirkusu proteklih 48 sati”.

“Za spas HDZ-a danas je glasao član SDP, član Bandićeve stranke, manjine… Možda je teška riječ, ali sramotno je od Plenkovića što se nije usudio doći u Sabor i predložiti četiri ministra. Danas imamo krnju Vladu. Osjećam se čisto pa čak i lakše, ali pitao bih hrvatske građane osjećaju li muku. Osjećaju je zbog svega što je HDZ radio zadnja 48 sati. Najpoštenije prema građanima bilo bi otići na nove izbore. HDZ se to nije usudio, jasno je zašto”, izjavio je za medije Petrov, prenosi n1.

Tužan dan za Sabor

Petrov, koji je jučer podnio ostavku, rekao je kako je danas “tužan dan za Sabor jer se predsjednik nikad teže nije birao”.

“Samo prvi uvjet Željka Glasnovića košta milijardu i 300. To dovoljno govori o onome što se događalo u 48 sati. Trebali biste pitati Lackovića kako to da se okrenuo. Za Pupovca se ne čudim, on je uvijek bio uz Vladu bez obzira koja je bila, to mi je čak i prihvatljivo. Možda je sve ovo korak prema vladi nacionalnog jedinstva. Uspjeli su pokriti cijeli spektar, zasad samo s par zastupnika, ali možda je to smjer u kojem idu”, rekao je Petrov.

Zaključio je kako je čestitije i poštenije biti u oporbi, nego sjediti u takvoj vlasti.

