PETROV OTVORIO DUŠU: ‘Plenković želi zataškati štetu u Agrokoru. Znao je jer sam ga upozorio, a on mi je rekao da hiperventiliram’

Božo Petrov, predsjednik Mosta i Hrvatskog sabora tvrdi kako Andrej Plenković neće uspjeti skupiti većinu u Saboru te da neće uspjeti presložiti Vladu.

Predsjednik Mosta uvjeren je – neće podnijeti ostavku.

‘Rekao sam da ću vrlo rado uvrstiti na dnevni red u trenutku kada to uopće dođe kao točka i kao zahtjev. Mislim da, i radi javnosti i radi svega onoga što se događalo, treba se znati tko je, što je radio i zbog čega je kriv za ovaj pad Vlade’, rekao je Petrov u intervjuu za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje razgovara li već s nekim, Petrov kaže da ne.



‘Plenković neće skupiti većinu’

‘Mi ćemo napraviti ono što je pošteno. Pošteno je prema svim građanima izaći na izbore. Ali nažalost, već jučer je gospodin Plenković najavio da ima novu saborsku većinu. On je srušio Vladu, razriješio tri ministra, najavio saborsku većinu. Ja očekujem da dokaže da ima tu saborsku većinu’, kaže Petrov.

Predsjednik Mosta tvrdi kako HDZ nije igrao pošteno.

‘Nažalost, mi smo prema našem partneru bili uvijek korektni i apsolutno sve rekli. Ja sam Andreju Plenkoviću tjedan dana prije sjednice Vlade najavio kakav je stav Mosta i očekivao da će oni to riješiti u svom dvorištu. Nakon toga, u nekoliko smo navrata razgovarali, vidjeli se, čak se čuli sat vremena prije sjednice Vlade. Nažalost, naši partneri nisu tako igrali i ono što su napravili, onaj show koji su napravili na sjednici Vlade, nisu rekli Mostu. Toliko o tome koliko su njihove namjere bile iskrene’, kazao je Petrov.

‘Građani su nam rekli da porezna u Agrokoru nije bila 10 godina’

Komentirao je i informaciju koju je objavio njegov stranački kolega Nikola Grmoja, koji je kazao kako porezni nadzor u Agrokoru nije obavljen od 2007. Kako tvrdi, prijava je stigla od građana u Most. Tvrdi da je stigla anonimno, no da Most pretpostavlja iz kojeg je izvora ista stigla.

‘Došla je anonimno, ali mi pretpostavljamo iz kojeg je izvora došla. Mi smatramo da je došla iz samog Agrokora. Ono što se nažalost događa u ovom trenutku je da cijela Hrvatska zna da u Agrokoru d.d. nije bilo poreznog dubinskog nadzora od 2007. do danas…

Neka gospodin Plenković izađe s dokumentacijom i kaže da to nije točno. Danas se svi bave odakle nekome informacija. Nije bitno odakle je kome došla informacija, bitno je je li ono što se govori istina ili ne. Ne želim nečiju riječ jer su pokazali da se ne drže riječi’, odlučno je rekao te dodao kako je te informacije proslijedio Plenkoviću prije dva dana te se pita – zašto to nije provjerio?

‘Ministri su smijenjeno zbog mogućeg zataškavanja’

‘Ako znate da u Agrokoru d.d. nije rađeno od 2007., onda su od 2007., koliko se mogu sjetiti, tri ministra iz HDZ-a. I gospodin Šuker i gospođa Dalić i gospodin Marić. Kad su istrage konačno krenule u Agrokoru, isti dan kad je iz Agrokora izašla informacija da su vrlo upitna izvješća koja su oni dobili na stol, da se mora provesti revizija, taj dan predsjednik Vlade smjenjuje dva ministra kojima su resori direktno povezani s Državnim odvjetništvom. Zbog čega? Zbog kontrole moguće štete, zbog mogućeg zataškavanja i stavljanja pod tepih.

‘Ja sam ih upozoravao’

Ja govorim da se njegovi potezi koje u ovom trenutku vuče mogu protumačiti, po meni, na takav način. Ja ću vam reći da sam pokušavao u prvom mjesecu 15 do 20 dana upozoriti partnere na vrlo tešku situaciju u gospodarstvu što se tiče Agrokora. U tom su trenutku rekli da ja hiperventiliram, da to nema veze s vezom i da se ništa ružno i tako dramatično ne događa’, ispričao je Petrov te potvrdio da mu je to rekao Plenković, kao i drugi predstavnici HDZ-a u Vladi.

Komentirao je i izjavu Vlahe Orepića koji je narod pozvao da izađe na ulice.

‘Preslagivanje će biti neuspješno’

‘Mislim da su jedva dočekali da ga pokušaju za nešto optužiti. Gospodin Orepić, kad je rekao da se narod treba očitovati, mislio je na izbore, a ne na famozno preslagivanje koje sada gledamo drugi put u godini dana i bit će jednako neuspješno. Gospodin Plenković neće doći više od 75. I nažalost, to je najgora stvar koja se mogla dogoditi Hrvatskoj.

Izbori su najpošteniji prema svim građanima Republike Hrvatske. Ako će građani nagraditi HDZ i Andreja Plenkovića radi toga što je srušio Vladu, što je izazvao političku krizu i nestabilnost, radi toga što je htio, po svim ovim potezima, jedino logično zaštititi sve ono što se danas otkriva ili bi se otkrilo o Agrokoru, onda OK, ja ću poštivati volju građana. Ali smatram da se građani po tom pitanju trebaju očitovati na izborima. I to je ono što je Vlaho Orepić rekao’, zaključio je Petrov.