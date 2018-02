PETROV OTKRIO TKO JE NAGOVORIO RAMLJAKA DA BUDE POVJERENIK: ‘Ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao, onda super…’

‘Ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao Ramljaka, onda super…’, kazao je Božo Petrov dodajući kako ga je Martina Dalić zamolila da napravi taj poziv.

“Kada su im valjda sve opcije otpale, a naše su odbili, Martina Dalić me zamolila ako mogu nazvati gospodina Ramljaka. On me nakon tog telefonskog razgovara od tri minute sljedećeg dana odbio, a već sljedeći dan je bio na razgovoru kod premijera Plenkovića i Dalić na kojem su se dogovorili.”, kazao je Božo Petrov pojašnjavajući kako ne zna je li on bio baš prvi koji je Ramljaka nazvao.

Pritom je dodao kako ne zna je li sve bio igrokaz te istaknuo da “ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao Ramljaka, onda super…”



Osvrćući se na postavljanje pitanja na Odboru, Petrov je kazao kako je sve bila predstava jer im nisu dali da postavljaju potpitanja kada Dalić ili Ramljak nisu odgovorili na prvotno postavljena.

Petrov smatra da je Plenković ministricu “pustio na brisani prostor pa što bude”. “Inače bi danas premijer trebao biti tu budući da je on dao cijelu odgovornost Dalić, a cijela javnost zna da ove savjetničke plaće nisu trebale biti. Ramljak je kazao kako je on kriv i da mu se sudi ako treba. Nisu odgovorili za što su krivi, a Ramljak je otkrio da uopće nije čitao ugovor o roll up kreditu. Tko ga je trebao čitati? Plenković već 15 dana govori da čita sve te ugovore i nije izašao ni sa kakvim stavom osim da opravdava moralnu dvojbu je li to bilo etično”, kazao je Petrov za Novu TV dodajući kako se Plenković sad pokušava distancirati i gurnuti Dalić i Ramljaka na čistinu.