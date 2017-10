PETROV OTKRIO NEPOZNATE DETALJE NOĆNOG SASTANKA S TODORIĆEM: ‘Plenković sigurno štiti kriminal u Agrokoru’

Čelnik Mosta Božo Petro otkrio je do sada nepoznate detalje noćnog sastanka s Ivicom Todorićem u Banskim dvorima koji je trajao više od tri sata, a na kojem su sudjelovali predstavnici Vlade.

‘Bili smo Ivica Todorić, Ivan Crnjac, Martina Dalić, Zdravko Marić, Andrej Plenković i ja. Sa strane Agrokora održali su prezentaciju u Power pointu i više se vodio razgovor u smjeru toga u kakvom je Agrokor stanju. Todorić je iznosio sve što je napravio za Hrvatsku, zbog čega se našao u toj situaciji, koji mu je iznos potreban… Spominjao je recesiju, visinu kamata koje su plaćali, govorio je o velikim investicijama koje su imali i da ga je to dovelo u probleme. Ja sam mu rekao da ne negiram da su postojale investicije, ali da mi ne nosimo odgovornost za to i da 1,5 milijardi kuna državne pomoći Agrokor neće vidjeti’, rekao je Petrov.

Dodao je kako im je Todorić objasnio koliko novaca ima, a koliko mu je još potrebno da održi likvidnost do lipnja 2017. godine. No kada se počelo pričati o tome kako država može pomoći upravo mu je Petrov jasno dao do znanja kako takvu pomoć od države ne može očekivati.

‘Sa strane Agrokora su počeli govoriti da očekuju pomoć. Ne mogu se sjetiti je li Crnjac rekao koliko bi im novca bilo potrebno. Martina Dalić je tražila pojašnjenje je li to 800 plus 800 milijuna kuna, a Todorić je rekao da ne bi oni to sve odmah povlačili, kada bismo im dali. I iz cijelog ovog konteksta i nabrajanja iznosa koliko imaju, koliko je potrebno za funkcioniranje, bilo je vidljivo da se od države očekuje pomoć’, rekao je Petrov u intervjuu za Jutarnji list.



‘Todorić je bio ljut na mene’

Potom je naglasio da je upravo ministar financija, Zdravko Marić bio taj koji je kao jednu od mogućnosti iznio kredit HBOR-a te dodao da za to trebaju postojati instrumenti osiguranja na što je Petrov kazao kako od toga ništa neće biti.

‘Ivica Todorić je tada rekao da ću biti odgovoran za slom hrvatskoga gospodarstva, da ne razumijem o čemu se radi. Vjerujem da je bio ljutit na mene jer je došao s jednim očekivanjima, a izašao osupnut mojom izjavom’, kazao je Petrov te dodao kako drugi nisu posebno reagirali na prepucavanja između njega i Todorića. Tek je premijer Plenković kazao da sve treba najprije provjeriti te da će odluku donijeti poslije.

Petrov kaže kako Todorić na tom sastanku nije spominjao zaštitu politike u slučaju kaznenog progona niti bilo koji vid zakona. Dodaje da su predstavnici Agrokora iznijeli podatke o stanju u koncernu koji nisu bili baš dobri.

‘Bilo je jasno da je on došao s intencijom da dobije pomoć od države. Neistine iznosi i kada kaže da je Agrokor stajao jako dobro jer i izvješća koja nam je tada poslao govorila su da to baš nije tako. Jedino gdje ne laže je onda kada govori da jedino ja govorim istinu’, kazao je Petrov.

Otvorio pitanje Agrokora

Na pitanje što je želio postići time što je Todorića ‘namamio’ na sastanak u Vladi, a onda mu rekao da država neće pomoći, Petrov je kazao da onda to nije učinio, to se pitanje ne bi nikada otvorio.

‘Da to nisam napravio, ništa od ovoga danas ne bi bilo, nastavilo bi se s procesima kao i u zadnjih 20 godina, a sama transparentnost koja se sada postigla je najbolje što se moglo dogoditi Hrvatskoj. Znam da dobavljačima i zaposlenicima Agrokora nije lako gledati sve ovo, ali dok ne otvorite temu, ne možete početi rješavati probleme’, rekao je Petrov.

Objasnio je i zbog čega je odlučio podignuti kazneni prijavu protiv Ivice Todorića te da je o svojoj namjeri obavijestio premijera koji nije bio oduševljen njegovom idejom te mu je jasno dao do znanja da to i nije najbolje rješenje s obzirom na dužnost koju je obnašao.

‘Dva tjedna nakon sastanka podižem kaznenu prijavu. Nije se od tada dogodilo ništa posebno… Čekao sam da vidim što će Vlada poduzeti, a kako nisam bio siguran hoće li se što poduzeti, dignuo sam kaznenu prijavu’, rekao je te dodao da kao predsjednik Sabora nije imao povlaštene informacije, odnosno, ako ih je i imao, one nisu utjecale na njegovu odluku o pokretanju kaznenog postupka, odluku koju je temeljio isključivo na informacijama iz medija’, rekao je te potom dodao da je jasno bilo vidljivo da je premijer Plenković protiv takve odluke jer je na jednoj sjednici Vlade, svim građanima poručio da neće biti istraga, opravdavajući to predizbornim razdobljem.

‘Indirektno, ovakvim postupcima Plenković sigurno štiti kriminal u Agrokoru. HDZ nije htio čuti za problem, nisu htjeli da se diže kaznena prijava, nisu htjeli da se rade postupci, Most su isključili iz Vlade, primijenili su krivi model financiranja koji ne stoji u lex Agrokor i štitili su Marića koji nije bio izuzet iz cijelog procesa’, rekao je Petrov.

Na pitanje kako tumači napade Ivice Todorića na Vladu, Petrov kaže da se možda Todorić nadao dogovoru te kako je zanimljivo gledati bračnu svađu između njih.

‘Sve mi to govori da su u HDZ-u htjeli zataškati problem, a imali su nesreću, a građani sreću, što je Most bio u Vladi i rekao dosta’, rekao je Petrov.

Održan i drugi sastanak

Dodao je i kako je u Vladi bio održan i drugi sastanak na kojem on nije bio prisutan te o razgovorima koji su se tada vodili ne zna ništa. Zakon o Agrokoru, kaže Petrov, spominjao se već prije samog sastanka s Todorićem, nakon što je Vlada primila izvješće iz Agrokora, no to je bila samo ideja, nacrt kojeg je pripremala ministraica gospodarstva i potpredsjednica Vlade, Martina Dalić.

‘Taj zakon smo vidjeli sedam do 10 dana prije izglasavanja u Saboru. Nisam sudjelovao u tim procesima pa ne znam što se događalo, je li Todorić bio prisiljen ili ne na aktiviranje zakona. To morate pitati HDZ’, rekao je Petrov.

Informacije o krizi u Agrokoru počeo je saznavati krajem 2016. godine, kako je kazao, od niza različitih dobavljača.

‘Krajem 2016. pokušao sam o tome razgovorati sa Zdravkom Marićem, ali on je rekao da je sve uredno, prema onom što on zna. Nakon toga sam u siječnju pokušao razgovarati s predstavnicima Vlade, pa su i oni rekli da je sve u redu, da nema razloga za brigu, pa se ispostavilo da ima 13 milijardi razloga za brigu. A nakon toga HBOR je dao više od 300 milijuna kuna Agrokoru i to navodno za izvoz. Kada mi ništa drugo nije preostalo, a znao sam koji se potres može dogoditi, preko njegovih poslovnih suradnika odlučio sam poručiti Todoriću da smo mi zabrinuti i da bi bilo najbolje da on zatraži sastanak kod Plenkovića u Vladi’, objasnio je Petrov.

Razgovor s Rusima

Dodao je potom kako je tada HDZ plasirao spin da je on ruski igrač,dok je zapravo iskoristio predstavnika ruske banke i time dovukao Todorića u Banske dvore, da bi se on u konačnici zajedno s Rusima bunio da mu je država otela Agrokor. Plenković, kaže Petrov, nije znao za razgovore s dobavljačima i predstavnikom Sberbanka

‘Plenković nije htio čuti ni mene, a kamoli za moje sastanke sa svim dobavljačima i poslovnim partnerima Agrokora. U konačnici, za mene je potpuno nebitno tko je, kako, zbog kojih razloga i kojih nada razgovarao s Todorićem. Bitno je da je on nakon te moje poruke zatražio sastanak s premijerom. Probleme na koje sam upozoravao ministra financija, predsjednika Vlade i druge, Todorić je potvrdio na sastanku. Prije samog sastanka, premijeru sam rekao da bi bilo dobro da se Todoriću pošalje set pitanja da vidimo u kojem je stanju Agrokor’, rekao je Petrov u intervjuu za Jutarnji list.