PETROV OTKRIO KAKO JE TODORIĆ NAMAMLJEN U VLADU: ‘Premijer Plenković nema samo anemiju nego i amneziju’

Čelnik Mosta i čovjek koji je prvi kazneno prijavio Ivicu Todoriću zbog lažiranja financijskih izvještaja kazao je kako nije problem razgovarati i dogovarati, no da je problem ‘kad dužnosnici pogoduju Todoriću’.

Božo Petrov gostovao je u emisiji RTL Direkt i pritom se ponovno osvrnuo na situaciju u Agrokoru te optužbe Vlade s jedne i Ivice Todorića s druge strane.

Petrov je Todorića kazneno prijavio prije šest mjeseci, a danas tvrdi kako danas ne bi čitali o reviziji u Agrokoru da on to nije učinio.

‘Na kraju je Todorić tražio sastanak’

‘Za sadržaj kaznene prijave sam iskoristio sve ono što je pisalo u medijima. A podnio sam je iz razloga jer sam vidio da se ništa neće napraviti. Da bih napravio dodatni pritisak javnosti sam podnio prijavu. Da nje nije bilo, vjerujem da danas ne bi bilo ni ovog revizorskog izvješća, sve bi se radilo kako se radilo 20 godina’, rekao je Petrov.



Objasnio je zašto je Todoriću dogovorio sastanak u Vladi.

‘Iz razloga da se otvori tema Agrokora u Vladi. Nisu htjeli reagirati predstavnici Vlade, premijer, ministri. Nije postojao način nego da Todorić pomisli da mu se želi pomoći ili da objasni situaciju. Tako da on nazove. On je na kraju i zatražio sastanak. Onda kada se vidjelo što se događa u Agrokoru, mi smo uspjeli nametnuti temu. Da nije bilo Mosta, ne bi toga bilo’, rekao je Petrov.

Plenković se jučer osvrnuo na tvrdnje Petrova te ga zamolio da imenuje posrednika koji je Todorića namamio u Vladu.

‘Mislim da Plenković nema samo anemiju, nego i amneziju. Sve sam objasnio, ima šest mjeseci. S obzirom na skupo plaćene pomoćnike u Vladi, vjerujem da on to zna. No, HDZ danas želi mene prikazati kao ruskog igrača. To je kontra zdravoj logici razuma, rekao je Petrov.

Petrov tvrdi kako nije sasvim točna Todorićeva tvrdnja da je namamljen u Banske dvore.

‘Todorić se ponadao’

‘Nije točno. Možda je bio nesiguran može li zbog Mosta doći u Vladu kao što je to prije radio. U 12. mjesecu 2016. a da to nitko nije znao HBOR je odobrio Agrokoru još jedan u nizu kredita koji su od države dobivali zadnjih 20 godina. Da bi se to spriječilo, mi smo se morali aktivirati. U trenutku kad je dobio poruku da bi bilo dobro da objasni situaciju, on se ponadao.

Todorić je došao na sastanak i jasno rekao koliko je loša situacija u Agrokoru i da će njima nedostajati 2,3 milijarde kuna likvidnosti do 6. mjeseca ove godine. Taj podatak dovoljno govori zbog čega je došao u Vladu’, rekao je Petrov.

Komentirao je napade na ministricu Martinu Dalić i povjerenika Antu Ramljaka, koje Todorić optužuje da su cijelu priču oko Agrokora organizirali kako bi neki njihovi partneri na tome zaradili.

‘Ono što pojavljuje sad u medijima je nešto što bi bilo pogubno za Hrvatsku ako se to pokaže točno. Volio bih radi budućnosti Hrvatske da se to ne dogodi. Ali, na to smo upozoravali zadnjih šest mjeseci. Otkako je Most izašao iz Vlade, od tada nema trasparenstnosti’, rekao je.

Za istražno povjerenstvo tvrdi da je vrlo bitno.

‘Ono može utvrditi vezu koja je postojala između politike i ekonomije. I tko su svi ti dužnosnici koji su sudjelovali u tome da Todorić i Agrokor naraste do ovolikih razmjera. Bitna je transparentnost. Samo zato toga smo mogli jučer gledati izvješća. Da ona nije nametnuta od strane Mosta, danas toga ne bi bilo’, ponovio je Petrov.

‘Ovdje ne smije postojati jedan žrtveni jarac’

Petrov smatra kako bi povjerenstvo kao svjedoke trebalo zvati sve koji su sudjelovali u kreiranju ovakvog Agrokora.

‘I Todorića, i Plenkovića, i bivše ministre financija. Ono što je bitno, ne smije postojati jedan žrtveni jarac. Ovdje nije funkcionirao sistem’, rekao je Petrov.

Što se tiče ministra financija Marića, za kojeg oporba najavljuje zahtjev za smjenom, Petrov je rekao:

‘Mi smo apsolvirali sve oko Marića. No, ovdje više nije samo problem Marića. Tko je Marića poslao u Agrokor na sastanak? Plenković. Tko je Marića uopće pitao da objasni kako država može pomoći? Isto Plenković.I to je razlog zašto ga toliko brani. Ne zazivam krizu Vlade, već transparentnost i poštenje’, zaključio je čelnik Mosta.