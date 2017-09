PETROV OTKRIO DETALJE SASTANKA TODORIĆA I VLADE – TKO LAŽE? ‘Gospodina blogera, po svemu što piše, savršeno služi pamćenje’

Predsjednik Mosta i nekadašnji potpredsjednik Vlade Božo Petrov jedan je od sudionika sastanka Todorića i Vlade u Banskim dvorima, o kojem ovih dana bivši vlasnik Agrokora uporno piše u svojem blogu. Danas se osvrnuo na brojne Todorićeve istupe.

U kasnim večernjim satima Ivica Todorić ponovno je objavio novi post na blogu. Napisao je da čeka objavu bilanci, nakon čega će se pokazati da je bio u pravu.

‘Umjesto da odgovori na ozbiljne optužbe, koje će sve biti dokazane u nadolazećim postupcima, Vlada RH sakriva se iza nekakvih fraza o bilancama PWC-a koje će „razotkriti sve“.

Prvo i osnovno, bilance izrađuje Uprava Agrokora, a PWC daje mišljenje. Ovo nisu nikakve PWC-ove bilance, nego bilance koje su Knighthead, Martina Dalić i Ante Ramljak dizajnirali da upropaste i jeftino preuzmu Agrokor i njegovu imovinu. Neću ih komentirati prije službene objave. Promatram situaciju, i zajedno sa svojim financijskim i pravnim savjetnicima, najboljim domaćim i međunarodnim stručnjacima, objasnit ću hrvatskoj javnosti sve razloge i manipulaciju izvješćima.’



‘Niti jedna kuna nije izvučena iz Agrokora’

‘S punom sigurnošću mogu reći, sve što se otpisuje bilo je stvarno uloženo, i niti jedna kuna iz Agrokora nije izvučena. A radost s kojom Ramljak najavljuje mjesecima i veće otpise od na kraju prihvaćenih, samo govori o njegovim motivima.

Mogu bilance predstaviti kako god žele, mogu i prijetiti, ali svoj kriminal, laži, nezakonito i neustavno djelovanje neće moći sakriti. I snosit će odgovornost. Kao što će odgovornost nažalost snositi i svi koji, pod prisilom ili ne, sudjeluju u tim radnjama i potpisuju krivotvorine. A ja neću posustati u obrani Agrokora, svojih prava i obrani svih nepravedno optuženih ljudi’, napisao je Todorić.

Petrov je u emisiji Pressing televizije N1 rekao kako je godinu dana slušao o problemima u Agrokoru te da je Todoriću poslao poruku da zatraži sastanak s najvišim vrhom Vlade.

‘Ja sam u trenutku kada nitko nije htio čuti što se događa u Agrokoru, niti ministar financija niti predsjednik Vlade, poslao poruku gospodinu Todoriću da smo zabrinuti za stanje i da bi bilo dobro da zatraži sastanak. Ovo moljakanje… Gospodin Todorić, sada više bloger… Možda mu je lakše na taj način gledati svijet…’, ispričao je Petrov koji tvrdi da nije istina da je Todorića tražio da se nađu nasamo.

Na pitanje je li Todorić došao tražiti novac, Petrov odgovara:

‘Budući da imate situaciju u kojoj se u Vladi ne želi razgovarati o problemu, netko se ponašao kao malo dijete, zatvori oči i problem nestane … Kad imate tu situaciju u Vladi, kad znate što dolazi, čujete od poduzetnika … Ako ne želite da dođe do kolapsa, preuzmete sami inicijativu. Nakon što sam zatražio sastanak, dobio sam informacije od Plenkovića da je od Todorića ili nekoga iz Agrokora kontaktiran Davor Božinović, koji je u tom trenu predstojnik Ureda premijera. Ja sam rekao naravno da želim da dođe do sastanka, nisam mu govorio kako je došlo jer me u tom trenu bilo strah da se sve stopira’, ispričao je.

Bilo je vidljivo da je Agrokor u problemima

Navodi kako je iz papira koje je Todorić dostavio Vladi bilo vidljivo da je kompanija u problemima te da je sam Todorić kazao da će do lipnja nelikvidnost Agrokora biti u iznosu od milijardu i pol kuna te da on na računu ima 800 milijuna kuna koje mu je odobrila banka.

‘Jasno se vidjela rupa. Gospodina Todorića po svim ovim blogovima koje piše, savršeno služi pamćenje. Ako je to tako, sigurno imamo kopiju sastanka, a na toj kopiji se isto tako može definirati da kada je objašnjavao nelikvidnost, jasno rekao da će biti 2,3 ili 2,4 milijarde. Da od toga ima 800 i da mu treba još milijarda i pol’, kaže Petrov.

Bivši potpredsjednik Vlade kaže kako je sve što se radilo oko lex Agrokora bilo u domeni ministrice gospodarstva Martine Dalić, koju ovih dana Todorić žestoko napada na svojem blogu.

‘Lex Agrokor je bio jedina opcija’

‘Kompletan nacrt tog zakona došao je, koliko se mogu sjetiti, tjedan, tjedan i pol prije donošenja u Ministarstvo pravosuđa, to je vodila ministrica Dalić i ljudi koje je ona odabrala’, kaže Petrov.

Tvrdi kako je lex Agrokor bio jedina opcija.

‘Nedostaje novaca, nema mogućnosti da se može stići, znate da slijedi kolaps, deset-dvadeset tisuća otkaza, padaju banke, padaju dobavljači… Lančana reakcija. U tom trenutku jedina opcija je lex Agrokor’, rekao je Petrov.

‘Neka kaže što se događalo posljednjih 20 godina’

Kaže i kako je čuo da je Todorić planirao aktivirati predstečajnu nagodbu, čime bi mu se otpisao dio duga, dok mali poljoprivrednici i gospodarstvenici nakon toga više ne bi uspjeli naplatiti svoja potraživanja.

‘Ovim putem mu želim reći, želi li stvarno dobro RH, neka kaže sve ono što se događalo u gospodarstvu zadnjih 20 godina. Ako išta, onda će sve što je radio barem zbog toga imati smisla. Svatko ima mogućnost da u jednom trenutku u životu promijeni stav i učini nešto dobro. Da nije bilo kaznene prijave, ništa ovo danas ne biste gledali’, zaključio je Petrov.