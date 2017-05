PETROV OPET ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA: ‘On ne može imati potrebnih 76 ruku. Obmanuo je javnost i srušio Vladu’

Čelnici Mosta danas su bili u Splitu, a predsjednik stranke i Hrvatskog sabora Božo Petrov još jednom je pred novinarima tumačio i komentirao razloge koji su doveli do raskola s HDZ-om u vladajućoj koaliciji.

Petrov je odgovorio na tvrdnju ministra financija Zdravka Marića da ga je napao ništa ga prethodno ne pitajući.

“Plenković se ponaša kao Louis XIV”

“Ja sam dan prije (razrješenja Mostovih ministara, nap.a.) razgovarao sa Zdravkom Marićem, a s obzirom na sve informacije koje smo imali o stanju u Agrokoru kako bi cijela hrvatska javnost vidjela što se događa. Sve ono što on sebi govori u obranu ne može stajati. Kada stavimo sve argumente sa strane, samo to da se on treba izuzimati iz važnih odluka, nije dobro, imali bi paralizirano ministarstvo. Uz sve argumente koje smo mi imali nema drugoga osim da Marić ne bude ministar financija”, kazao je Petrov novinarima.



Do raskola s HDZ-om došlo je, kaže Petrov, jer je Most bio iskren jer je sve kazao svojem partneru, dok druga strana, HDZ, nije Mostu ništa govorila. Svi se, kaže Petrov, sada bave time odakle Mostu informacije da Porezna inspekcija nije bila u Agrokoru deset godina umjesto da se bave pitanjem zašto je to tako.

“Ispada da je Vlada Andrej Plenković, a ne ministri koji ju čine. Louis XIV je rekao “država – to sam ja”, a Plenković je poručio: Vlada – to sam ja. Način na koji su smijenjeni Mostovi miistri nije u duhu demokratskih vrijednosti”, kazao je Petrov i pozvao Plenkovića da dođe u Sabor i pokaže da ima 76 ruku.

“Da političari nisu korumpirani, ne bi bilo ni afere Agrokor”

“Sabor je dao povjerenje Vladi sa 76 ruku da može raditi, a ne obrnuto. U ovom trenutku Vlada ne može imati 76 glasova, što znači da je Plenković obmanuo javnost i srušio Vladu. Ispada da je HDZ drugi puta u godinu dana srušio svoju vladu. Neka Plenković dođe u Sabor i kaže da nije srušio Vladu”, poručio je Petrov iz Splita.

Dodao je da mu je neshvatljivo da dvojica ministara koji su zatražili odgovornost za situaciju u Agrokoru i koji ne žele kriminal u tom koncernu, bivaju smijenjeni, dok u isto vrijeme iz samog Agrokora dolaze vijesti da je bilo nepravilnosti u financijskim izvješćima.

“Da političari proteklih 20 godina nisu bili korumpirani, nama se afera Agrokor ne bi dogodila”, kazao je Petrov.

“Možemo i s SDP-om ako budu pošteni i čestiti”

Što se mogućih prijevremenih izbora tiče, Petrov drži da bi bilo bolje da ih ne bude, ako ih bude za njih će najodgovorniji biti Plenković.

Neka Plenković kaže kada trebaju biti izbori. Ako imaju 76 ruku, neka budu izbori i neka Plenković preuzme odgovornost. Nama je svejedno hoćemo li biti na vlasti ili u oporbi. To smo pokazali i lani kada nsimo pristali na prikrivanje onoga što se zbivalo u Ini i MOL-u,a to smo pokazali i sada. Nas nitko ne može ucjenjivati i kupiti”, kazao je Petrov te dodao da je Most spreman na suradnju s bilo kojom strankom koja je poštena i čestita, kao i s kvalitetnim ljudima

“Ako će se tako postaviti SDP, onda i to može”, odgovorio je na pitanje je li moguća suradnja s SDP-om.

Predsjednik saborskog kluba Mosta Miroslav Šimić ocijenio je u ponedjeljak u Osijeku kako je evidentno da je HDZ, na čelu sa svojim predsjednikom i premijerom Andrejem Plenkovićem, “stao u obranu nepodopština i kriminala koji se događao u “Agrokoru”, pa je stoga moralo i doći do razlaza HDZ-a i Mosta kao koalicijskih partnera.

Šimić je novinarima, tijekom obilježavanja 1. svibnja kod osječkog pješačkog mosta, rekao da Mostovi ministri nisu mogli podržati ministra financija Zdravka Marića, koji je “bio jedan od 25 izvršnih direktora u Agrokoru”, odnosno član visokog menadžmenta tog koncerna, “koji potencijalno može učiniti najveću ugrozu za financijski sustav Hrvatske”.

Šimić: ‘Očekujem da će nas građani podržati’

“Po nama nema nikakve logike da osoba, koja je došla s visoke pozicije u tom sustavu, u budućnosti radi kao ministar financija i čuva financijsku stabilnost Hrvatske”, poručio je Šimić.

Upitan je li u ovom trenutku realnije preslagivanje i stvaranje nove parlamentarne većine, ili su izgledniji novi izbori, Šimić je odgovorio kako je to “pravo pitanje za Andreja Plenkovića, koji je prije nekoliko dana rekao da ima većinu”.

U Mostu, naglasio je, očekuju da to i pokaže te da se vidi koji su to zastupnici, koji će podržati novu većinu.

Na upit je li Most spreman za nove parlamentarne izbore, ako bi do njih došlo, Šimić je kazao kako Most, kao svaka ozbiljna politička stranka, uvijek mora biti spreman za izbore.

“Očekujem da će nas građani podržati, jer smo više puta pokazali da vodimo računa o hrvatskim nacionalnim interesima, a ne o svojim foteljama”, istaknuo je.

