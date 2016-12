PETROV O PROPALOJ ARBITRAŽI U SLUČAJU INA-MOL: ‘Zašto nitko ne pita tko je o tome brifirao Karamarka?’

Troje urednika RTL-ove emisije Direkt proglasilo je čelnika Mosta i predsjednika Hrvatskog sabora Božu Petrova ‘osobom godine’ uz obrazloženje da je skupa s Mostom nakon 20 godina iz temelja razdrmao odnose na hrvatskoj političkoj sceni.

Nakon što ga je proglasio ‘osobom godine’ u svom izboru, urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc upitao je Petrova o detaljima arbitraže u slučaju Ine i MOL-a.

NAKON PLENKOVIĆEVE NAJAVE OTKUPA: Cijena Inine dionice skočila za gotovo 10 posto!

Četvero svjedoka odbilo svjedočiti u korist Hrvatske

Petrov je rekao da je četvero svjedoka odbilo svjedočiti u toj arbitraži u interesu Republike Hrvatske. No, odbio je priznati da je Tomislav Karamarko bio u pravu kada je rekao da ćemo izgubiti arbitražu. Tim više što je Most svojedobno rušio (i srušio) Karamarka upravo zbog Ine, da bi sada ispalo kako je Karamarko bio u pravu što se tiče arbitraže s MOL-om.



“Mene iskreno interesira zašto nitko ne postavlja pitanje tko je brifirao gospodina Karamarka? Mene su brifirali odvjetnici koji su zastupali Hrvatsku. Koliko ja znam, njega nije brifirao niti odvjetnički tim, niti su ga brifirale pravne institucije RH. To bi bilo pravo pitanje. Da se u tom trenutku poslušao taj savjet, danas bi Ina bila kompletno u MOL-ovim rukama, iz više razloga. Ono što je po meni jako bitno jest štititi interese Republike Hrvatske. Za mene niti jedna ozbiljna uređena država neće u trenutku dok traje arbitraža izaći javno i reći da loše stoji u arbitraži. To je prvo, to nikada nećete dočekati u nekoj ozbiljnoj državi. Osim toga, svi argumenti koji su bili u arbitražnom sporu, bili su za Republiku Hrvatsku”, kazao je Petrov.

KAKO JE SUKOB OKO INE DOVEO DO SLOMA VLASTI: Politička drama koja je odredila sudbinu Vlade

“Ako 5 milijuna nije dovoljan razlog…”

Kako se onda dogodio ovakav gubitak spora – upitao ga je Šprajc.

“Da, to je vrlo interesantno. Znači, postojala je pravomoćna presuda gospodinu Sanaderu. Znamo na koji je način ukinut. Također, sigurno je utjecalo na arbitražni spor. S druge strane, neki svjedoci se nisu pojavili na sudu a trebali su svjedočiti za Republiku Hrvatsku. Arbitražni sud je procjenio da to što je svjedok dobio pet milijuna nečega od strane konzultanata MOL-a nije nešto što direktno optužuje gospodina Sanadera. Pa ja bi zamolio da se građani Hrvatske također obrate upravo toj gospodi jer oni očito dijele pet milijuna nečega onako bez razloga. Pa evo, tako je to dosudio arbitražni sud pa neka se njima slobodno obrate, mogu dobiti informacije tko su, pa eto neka se obrate jer arbitražni sud kaže da je to potpuno normalno i legalno.”, rekao je Petrov.

Na pitanje je li namjera Mosta bila riješiti hrvatsku političku scenu dvojice lidera najjačih stranaka – Karamarka i Zorana Milanovića, Petrov je odgovorio niječno.

“Ne, naša je ideja bila učiniti politiku boljom, podignuti politički standard, smanjiti korupciju, učiniti efikasnijim javni sustav. To je ono s čim smo mi krenuli, to je razlog zbog čega smo se uopće odlučili”.

‘SAMO ČEKAMO SLUŽBENU OBAVIJEST’: MOL otvoren za razgovor o budućnosti INA-e