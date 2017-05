PETROV OPET NAPAO PLENKOVIĆA: ‘Štiti kriminal u Agrokoru… Drago nam je da smo javnosti pokazali koji je to moralni glib’

Božo Petrov je danas izjavio kako si Vlada sada ne može dozvoliti da odbije DORH kojem je za istragu u Agrokoru dodijelila 5 milijuna kuna. ‘Bio bi teatar apsurda… Mislim da će sad odobriti sve što DORH zatraži. Još će se na kraju opet Cvitan pojaviti na pressici uz Plenkovića’, kazao je šef Mosta.

Po završetku današnje sjednice Predsjedništva Mosta javnosti se obratio šef te političke opcije Božo Petrov još jednom odmah ponovivši kako je za krizu u vlasti odgovoran HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem kojeg je također još jednom prozvao da štiti kriminal.

“Postupcima u zadnjih godinu dana štitio je cjelokupni kriminal u Agrokoru. Ministri koji su javno zatražili odgovornost bili su smijenjeni. Ministar koji je znao što se događa u Agrokoru, on je ostao i to upravo zahvljujući sramotnoj trgovini. Mislim da se u Saboru nikad, kao prije tjedan dana, nije vidjelo kako se politika vodila zadnjih 20 godina. Drago nam je da smo cijeloj javnosti pokazali koji je to moralni glib koji sve te stranke veže. Znamo da smo stali na žulj strukturama kojima je jedini indteres onaj osobni. Moraju znati da ćemo se mi do kraja boriti protiv klijentelizma”, kazao je Petrov.



Na pitanje hoće li u koaliciju s SDP-om kazao je kako visokopozicionirani ljudi u dvije najveće stranke zaštitu svog interesa vide samo u velikoj koaliciji a da Most “u tom jatu ne leti”.

Petrov je kazao kako su najbolji izlaz za sadašnju situaciju izbori te je pozv ao Plenković ada izađe pred Sabor, predloi ministre i pokaže ima li većinu i legitimitet. “Plenković očito smatra da građani imaju kratko pamćenje, da će se sve zaboraviti”, rekao je Petrov, a prenio N1.

Komentirao je i današnju odluku Vlade da DORH-u za istargu u Agrokoru dodijeli dodatnih pet milijuna kuna. “Bio bi teatar apsurda da su kojim čudom odbili zahtjev, bila bi to točka na i. Ne mogu si to dozvoliti. Mislim da će sad odobriti sve što DORH zatraži. Još će se na kraju opet Cvitan pojaviti na pressici uz Plenkovića.”