PETROV O MARTINI DALIĆ: ‘Ako nije znala što se događa u Agrokoru, nesposobna je’

‘U Vladi ni ne žele napraviti ništa posebno u Agrokoru nego stvari staviti pod tepih i proći ispod radara javnosti, urediti onako kako su radili zadnjih 20 godina’, rekao je Božo Petrov

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov rekao je u subotu u Opatiji da potpredsjednica Vlade Martina Dalić “po dužnosti i odnosima” treba znati za sve što se događa u Agrokoru, te poručio da premijer treba dati odgovor što će se sad događati vezano uz tu tvrtku. “Ako ste sposobni – trebali ste znati, a ako ste nesposobni – ne možete biti potpredsjednik Vlade“, izjavio je Petrov komentirajući slučaj Agrokor i angažiranje domaćih savjetnika kao podizvođača AlixPartnersa na projektu restrukturiranja te tvrtke.

DALIĆ NA VRUĆOJ STOLICI: Procurile basnoslovne cifre, evo što kaže o plaćama Ramljakovih savjetnika

LUDE CIFRE: Ramljakovi strani savjetnici dobit će vrtoglave iznose, ali i diskrecijsku naknadu od 500.000 eura



Igra gluhih telefona

Istaknuo je da Dalić po dužnosti i odnosima treba znati za sve što se događa u Agrokoru. “To je igra gluhih telefona, koja je za nas završila još u ožujku ili travnju kad smo procijenili da u Vladi ni ne žele napraviti ništa posebno u Agrokoru nego stvari staviti pod tepih i proći ispod radara javnosti, urediti onako kako su radili zadnjih 20 godina“, rekao je Božo Petrov.

Na upit da ocijeni zašto se predsjednik Vlade ne izjašnjava o ovim pitanjima, rekao je da se predsjednik Vlade “ne smije skrivati iza ministara i potpredsjednika Vlade jer on snosi odgovornost”. “Ako potpredsjednica Vlade zna, zna i on, jer je on dao dozvolu za sve ono što se događa i on je najodgovorniji te zato treba dati odgovor što će se događati sad vezano uz Agrokor“, kazao je predsjednik Mosta.

BERNARDIĆ: ‘Danas nije pitanje ‘di su pare’, danas je pitanje ‘di je Plenković’… U Agrokoru se događa legalna pljačka!’

Petrov je istaknuo da zato inzistiraju na transparentnosti procesa u Agrokoru, jer, kako je naveo, „ako želite razriješiti stvari morate dati sve informacije u javnost, a onda neka ona odluči što je dobro a što ne“. Potpredsjednica Dalić u petak je poručila da Ante Ramljak ima njezino povjerenje sve dok vodi proces na način sukladan zakonu, sve dok ima podršku vjerovničkog vijeća i sve dok vjerovnici surađuju s njim i podržavaju njegov rad.

Projekt plutajućeg LNG terminala neprihvatljiv

Na pitanje o prihvatljivosti LNG terminala kod Omišlja, Petrov je ustvrdio da se uočene određene negativnosti trebaju ispraviti, kako građani na tom području ne bi imali nikakav rizik i probleme. Ako se ti nedostaci isprave, podražavam projekt LNG terminala jer je to mogućnosti da se ne ovisi samo o jednoj strani, a građanima može donijeti nižu cijenu plina, kazao je.

Saborska zastupnica Mosta iz Rijeke Ines Strenja Linić kazala je da je Hrvatskoj potreban energetska neovisno, ali da je predložen projekt plutajućeg terminala neprihvatljiv. Izmijenjen je prvotni projekt terminala a to se ne može činiti mimo volje građana, poručila je.

Vodstvo Mosta, saborski zastupnici, stručni suradnici, članovi i simpatizeri okupili su se u Opatiji na programskoj konvenciji pod nazivom „Pokret ostanka“, na kojoj se predstavljaju inicijative i prijedlozi zakonskih izmjena koje je Most predložio i koje će predlagati u idućem razdoblju. Ovo je druga takva konvencija, a bit će ih pet u cijeloj zemlji.

POGLEDAJTE KAKO JE DALIĆ NAPRASNO PREKINULA RAZGOVOR S NOVINARIMA: Nakon jednog pitanja okrenula se i otišla

‘Hrvatska politika obiluje vezama, uslugama i kontrauslugama’

Božo Petrov je u izjavi za novinstvo kazao da se na ovim skupovima obraćaju svim građanima sa željom da pokažu da se Hrvatsku može urediti kao učinkovitu, pravednu, transparentnu državu. “Vi možete napraviti u politici sve ako imate volje odlučnosti i hrabrosti, čega je Vladi nedostajalo u zadnjem slučaju vezanom uz Agrokor“, rekao je Petrov. No, istaknuo je, “treba se lišiti sustava veza, usluga i kontrausluga kojima obiluje hrvatska politika zadnjih 20 godina, a mi smo od toga slobodni“.

Govoreći na skupu Petrov je kazao da on poštuje rad i pravo svakog radnika i poduzetnika da im se rad plati. „Ali, ježim se od onih koji dolaze na radno mjesto nekoliko sati i ništa ne rade a svejedno dobiju plaću. Na takav način zemlja nema budućnosti, a mi je možemo učiniti boljom od Irske i Njemačke“, istaknuo je. „Imate mogućnosti otići ili ostati i boriti se, a mi smo odlučili boriti se, i onda kad nam nitko nije davao nikakve šanse“, rekao je Božo Petrov. Na skupu je predstavljen niz prijedloga mjera i programa s područja javne uprave, pravosuđa, zdravstva, poduzetništva, energetike i demografije.