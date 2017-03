PETROV O AFERI DNEVNICE: ‘Očekujem da DORH pročešlja svu dokumentaciju u Saboru’

Predsjednik Sabora Božo Petrov kazao je kako je normalno da DORH pročešlja svu dokumentaciju i kad je u pitanju ta institucija te dodao kako to treba učiniti promptno i pomno.

Vijest da USKOK širi svoju istragu u aferi “Dnevnice” i na Hrvatski sabor, kako je to jučer prvi objavio Net.hr navodeći kako se istražuju putovanja četiri osobe koje nigdje nisu potovale, predsjednik Sabora Božo Petrov opisao je kao očekivanu.

“Ured za opće poslove obavlja poslove i za Vladu i za Sabor, i sasvim je normalno da će DORH pročešljati svu dokumentaciju. Očekujem da se to promptno i pomno istraži”, kazao je Petrov u četvrtak.

NET.HR DOZNAJE: Istraga u aferi dnevnice širi se i na Hrvatski sabor, i ondje se provjeravaju sumnjiva putovanja



Izvješće o radu DORH-a ušlo u dnevni red Sabora

Jučerašnju, pak, odluku Vlade da i šeficu Ureda za opće poslove Tereziju Matić razriješi dužnosti nije želio puno komentirati te je tek kazao kako vjeruje da je premijer imao razlog zbog kojeg je to učinio. “To određuje Vlada, to ćete morati pitati premijera. S detaljima o istrazi nisam upoznat, ne vidim potrebe da ja djelujem na bilo kakav način, za to postoji glavi državni odvjetnik”, kazao je Petrov.

Dodao je i kako je u dnevni red Sabora uvrštena rasprava o radu DORH-a. “Jedina je poteškoća što sada više zakona izlazi iz Vlade i morat ćemo još više podignuti tempo rada, ali vjerujem da će i to doći na red u vrlo skoro vrijeme”, kazao je za N1.

Inače, u aferi “Dnevnice” ispitani su brojni ljudi sužbenici i bivši dužnosnici, međutim zasad jedini osumnjičeni i dalje ostaje samo Tomislav Saucha. Premijer je u međuvremenu tajnicu iz svog ureda Sandru Zeljko rasporedio na drugo radno mjeto, u Ured za razminiranje.