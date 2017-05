PETROV NIKAD OŠTRIJI PREMA PLENKOVIĆU, POSLAO PORUKU I BIRAČIMA HDZ-a: ‘Hasanbegović je progledao’

Božo Petrov u Splitu je održao konferenciju za medije prilikom predstavljanja Mostova kandidata za gradonačelnika Splita, Ante Čikotića.

Pritom je komentirao aktualnu političku situaciju te poteze HDZ-a i govor predsjednika te stranke i premijera Andreja Plenkovića.

‘Uvijek će postojati 10 posto onih koji su živjeli u vrijeme komunističkog sustava, kojima je Franjo Tuđman oslobodio Hrvatsku, i uvijek će glasovati za HDZ, bez obzira tko njime vladao, bez obzira što Franjo Tuđman već dugo nije živ i što je HDZ iznevjerio sve ono što je govorio. Mi smo pokazali što je ta politika koju nosi HDZ’, kazao je Petrov.

Svim glasačima HDZ-a uputio je poruku

‘Neka za lokalne izbore procijene je li gospodin Lacković, gospodin Saucha, gospodin Pupovac opcija za koju oni glasuju. Je li to opcija otprije 20 godina? Je li to Franjo Tuđman ili je to briselski aparatčik i marioneta?, zapitao se Petrov te dodao:



‘Nema šanse da Most bude smokvin list za sve što se događalo u Hrvatskoj. Imali su mogućnost za kvalitetnu suradnju, a sad neka objašnjavaju cijeloj Hrvatskoj za političku trgovinu i sramotu u Saboru’, kazao je šef Mosta i donedavni predsjednik Hrvatskog sabora.

‘Ljudi su konačno progledali’

Kazao je i što misli o obraćanju Zlatka Hasanbegovića, koji je rekao kako HDZ pretvara politički život u moralnu kaljužu te žestoko napao premijera, optuživši ga da jeftinim smicalicama i dogovorima radi na velikoj koaliciji sa SDP-om.

HASANBEGOVIĆ UDARIO PO PLENKOVIĆU: ‘HDZ pretvara politiku u moralnu kaljužu, a premijer jeftinim smicalicama radi na koaliciji sa SDP-om’

‘Drago mi je da kad-tad ljudi progledaju, nadam se da on neće biti zadnji, da će i drugi članovi HDZ-a izaći u javnost i reći: ‘Ovo što je naš HDZ napravio nije dobro, pošteno, časno, nismo napravili dobro građanima Republike Hrvatske’, rekao je Petrov.

Naglasio je kako mostovci nisu revolucionari.

‘Želimo da 21. svibnja građani izađu i kažu ‘NE’ ovakvoj politici, političkoj trgovini, ucjenama i lobiranju koje su se dogodile u Saboru’, rekao je Petrov.

‘HDZ nema većinu’

‘U trenutku kad su to pokušali napraviti, mi smo ih doveli pred čistac, pred cijelu hrvatsku javnost. Danas hrvatska javnost zna točno što je tko napravio, a na njihov obraz, na njihovu sramotu’, kazao je.

Šef Mosta na kraju je rekao i da je potez Hasanbegovića, koji je rekao kako na izborima neće podržati HDZ, jasan znak da u Saboru vladajuća stranka nema većinu.

‘Nemamo mogućnosti biti taoci Andreja Plenkovića, koji nema hrabrosti reći da Vlade nema’, zaključio je Petrov, prenosi N1.