BOŽO PETROV NAJAVIO IZMJENE USTAVA, IZ HDZ-a PORUČUJU: ‘Nemamo pojma o tome’

Šef Mosta Božo Petrov najavio je izmjene Ustava kako bi pri prodaji dionica zaštitili HEP. Pritom je naglasio da u Mostu žele izbjeći situaciju poput one kada se 2003. prodavala Ina.

Prvi čovjek Mosta Božo Petrov izjavio je kako će mijenjati Ustav kako bi se zaštitio HEP pri prodaji njegovih dionica, piše N1. “Što se tiče modela prodaje dionica HEP-a, ići ćemo na to da se Ustavom zaštiti one tvrtke koje upravljaju resursima – vodama, šumama, energetikom – da se ne dogode situacije kao što se dogodila u Ini. To trebamo dogovoriti s partnerima, ne želim da se ponovi ista situacija s Inom i s vodama, za četiri, osam ili 12 godina. U radnoj skupini raspravljamo s partnerom”, kazao je Petrov ne detaljizirajući unatoč činjenici da su spomenuta bogatstva već zaštićena u 52. članku Ustava. Tek je dodao da će javnost upoznati sa svim kada budu poznati detalji.

“Izbjeći ćemo situaciju kada samo Inu prodali 2003.; to ne želimo ni za HEP ni za vode niti za šume… Neće se dogoditi nova Ina”, kazao je Petrov.

“Ako se odredi ići na rješavanje Ine prodajom dionica HEP-a i ako se budu unijele ustavne promjene, vjerujem da će biti učinjeno mnogo. Ako ne bude ustavnih promjena vidjet ćemo”, kazao je po pitanju referenduma, pojašnjavajući: “Smatram da do referenduma ne treba doći ako su zastupnici i stranke svjesni što se može dogoditi. Ne želim političke trgovine vezane za Ustav – smatram da je ovo pitanje iznad svih pitanja. Izrada nacrta ustavnih promjena može krenuti s radom. G. Bernardić će ih podržati, s obzirom na izjave i stavove.”

Komentirajući činjenicu da je Islamska država u Siriji uništila Inina plinska postrojenja, Petrov je rekao kako misli da će se situacija smiriti te da ne vjeruje da je šteta tolika “da je to zauvijek izgubljeno”.

Bačić: O prijedlogu Mosta još nismo raspravljali

Izjavu Bože Petrova o promjeni Ustava komentirao je šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

“O samom prijedlogu Mosta ne mogu suditi zbog toga što prijedlog nisam vidio. No, nisam sklon čestim promjenama Ustava jer smo bili svjedoci da je prije dvije i pol godine SDP krenuo u promjene Ustava, a kako je za to nužan politički konsenzus svih političkih snaga u Hrvatskom saboru, ono u pravilu za sobom povlači niz novih pitanja, što znači da se otvara Pandorina kutija”, kazao je Bačić dodajući kako stranačka tijela njegove stranke nisu donijela stajalište o prijedlogu Mosta.

Kazao je kako je svjestan da Ustav uz članak 52. daje mogućnost da se ta dobra dodatno zaštite kroz zakone. “Načelno smatram da su prirodna bogatstva u Hrvatskoj Ustavom zaštićena, a dodatno, snažnija zaštita može se uvesti zakonima. Zakonima koji definiraju poslovanje trgovačkih društva koja se brinu i raspolažu prirodnim bogatstvima može se definirati ono što Most želi napraviti kroz ustavne promjene”, rekao je Bačić.

Izbori u Mostu 28. siječnja?

Dodajmo svemu da je Petrov danas, osvrćući se na izbore u Mostu, kazao da je najizgledniji datum za njih 28. siječnja te da bi volio imati protukandidata. Odbacio je medijske napise po kojima je Most obilježavan kao nečiji projekt i obiteljska stranka.

“Most nije ni obiteljska stranka, nije ni neki projekt, Most je napravio čudo – osnovao se bez ičije pomoći polučio rezultat na izborima i dvaput formirao vladu”, pohvalio se Petrov dodajući kako su sve ostalo podmetanja.