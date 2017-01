PETROV NAJAVIO IZMJENE USTAVA ZBOG INA-e I HEP-a: ‘Ne želimo da nam se ponovi situacija iz 2003.’

Šef Mosta Božo Pterov najavio je izmjene Ustava kako bi pri prodaji dionica zaštitili HEP. Pritom je nagalsio da u Mostu žele izbjeći situaciju poput one kada se 2003. prodavala Ina.

Prvi čovjek Mosta Božo Petrov izjavio je kako će mijenjati Ustav kako bi se zaštitio HEP pri prodaji njegovih dionica, piše N1. “Što se tiče modela prodaje dionica HEP-a, ići ćemo na to da se Ustavom zaštiti da se zaštite one tvrtke koje upravljaju resursima – vodama, šumama, energetikom – da se ne dogode situacije kao što se dogodila u Ini. To trebamo dogovoriti s partnerima, ne želim da se ponovi ista situacija s Inom i s vodama, za 4, 8 ili 12 godina. U radnoj skupini raspravljamo s partnerom”, kazao je Petrov ne detaljizirajući unatoč činjenici da su spomenuta bogatstva već zaštićena u 52. Članku Ustava. Tek je dodao da će javnost upoznati sa svim kada budu poznati detalji.

“Izbjeći ćemo situaciju kada samo Inu prodali 2003.; to ne želimo ni za HEP ni za vode niti za šume… Neće se dogoditi nova Ina”, kazao je Petrov.

“Ako se odredi ići na rješavanje Ine prodajom dionica HEP -a i ako se budu unijele ustavne promjene, vjerujem da će biti učinjeno mnogo. Ako ne bude ustavnih promjena vidjet ćemo”, kazao je po pitanju referenduma, pojašnjavajući: “Smatram da do referenduma ne treba doći ako su zastupnici i stranke svjesni što se može dogoditi. Ne želim političke trgovine vezane za Ustav – smatram da je ovo pitanje iznad svih pitanja. Izrada nacrta ustavnih promjena može krenuti s radom. G. Bernardić će ih podržati, s obzirom na izjave i stavove.”

Komentiajući činjenicu da je Islamska Država u Siriji uništila Inina plinska postrojenja, Petrov je rekao kako misli da će se situacija smiriti te da ne vjeruje da je šetta tolika “da je to zauvijek izgubljeno”.

Izbori u Mostu 28. siječnja?

Osvrćući se na izbore u Mostu, kazao je da je najizgledniji datim za njih 28. siječanj te da bi volio imati protukandidata. Odbacio je medijske napise po kojima je Most obilježavan kao nečiji projket i obiteljska stranka.

“Most nije ni obiteljska stranka, nije ni neki projekt, Most je napravio čudo – osnovao se i bez ičije pomoći polučio rezlutat na izborima i dvaput formirao vladu”, pohvalio se Petrov dodajući kako su sve ostalo podmetanja.