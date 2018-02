PETROV IZREŠETAO VLADU: ‘Kome će se ovih dana reći zbogom i na koliko jezika?’

‘Kome će se ovih dana reći zbogom i na koliko jezika?’

Čelnik Mosta Božo Petrov, referirajući se na situaciju oko Agrokora, upitao je u Saboru kome ovih dana reći zbogom na pet jezika te poručio kako se “Hrvati nisu borili za ovakvu Hrvatsku”.

Kome će se ovih dana reći zbogom i na koliko jezika, pitao je Petrov poručivši kolegama zastupnicima da mogu reći zbogom mladima, odgovornima za kaos u Agrokoru ili sebi jer su ih postavili.

“Ovisite o onima koji su stvorili kaos u Agrokoru, a tu prije svega mislim na potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, bez njih ni vas ne bi bilo. Danas govorite zbogom, goodbye, auf wiedersehen, adio, na svidanie mladima”, poručio je Petrov nakon stanke na početku zasjedanja.



Napao Vladu

Vladajućima je poručio kako nisu htjeli čuti za Agrokor, Most ih je prisilio da otvore tu temu u Vladi, nisu htjeli čuti što je radio Ivica Todorić, a on je sam bio na kraju prisiljen podnijeti kaznenu prijavu.

“Dali smo mogućnost čistog starta za hrvatsko gospodarstvo glasovanjem za famozni ‘lex Agrokor’ da bi se spriječio gospodarski kolaps i da bi te tvrtke mogle normalno izaći na tržište. Što ste vi napravili nakon toga? Nakon toga Most je tražio tri povjerenika, odbili ste. Most je tražio drukčiji način financiranja, odbili ste. Most je tražio drukčiji model restrukturiranja tako da postoji niz neovisnih hrvatskih tvrtki, vi stvarate novi Agrokor”, rekao je Petrov.

“Nakon razlaza s Mostom uveli ste roll up model, zbog toga stvorili ogromne kredite Agrokoru, da ne može vam pasti na pamet da smijenite Antu Ramljaka. Vi ste doveli strvinarski fond za čije vlasništvo ni ne znate čije je. Vi ste ukinuli Istražno povjerenstvo da ne bi se slučajno čulo tko je, kako je pomogao Ivici Todoriću da stvori ovakav Agrokor”, optuživao je vladajuće Petrov.

Vi danas dajete milijunske iznose svojim savjetnicima po Agrokoru. I zbog toga što vas nije briga, kaosu i stihiji je prepušteno i vlasništvo i upravljanje desecima tisuća poljoprivrednih hektara izvora pitke vode, dok vi pričate o stabilnosti, prozivao je Petrov.

Rasprodaja Hrvatske

Hrvati se, kaže, nisu borili za ovakvu Hrvatsku – “da nekakvi Škegre, Linići, Dalići, Plenkovići, Čačići i slični govore da su višemilijunski iznosi savjetnika OK, da su strvinarski fondovi OK, da je rasprodaja Hrvatske OK, dok djeca moraju ići van iz Hrvatske”.

“Zanima me kada je dosta, kada ćete početi govoriti znam umjesto ne znam, kada ćete stati iza svojih riječi? Zato vas na kraju pitam kome ćete ovih dana reći zbogom – mladima, odgovornima za kaos u Agrokoru ili sebi”, pitao je Petrov.