PETROV I GRMOJA OBJAVILI: ‘Katarina Ujdur je kandidatkinja Mosta za gradonačelnicu Metkovića’

Katarina Ujdur kadidatkinja je Mosta za gradonačelnicu Metkovića na lokalnim izborima u svibnju 2017.

Objavili su to predsjednik Mosta Božo Petrov i Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja u Metkoviću, u prostorijama stranke gdje je novinarima predstavljena diplomirana ekonomistica Ujdur, jedna od osnivačica Mosta, koja obnaša dužnost gradonačelnice Metkovića od 23. ožujka ove godine.

“Ponosna sam što ću braniti boje Metkovića, boje Mosta, u tu sam priču uključena od samih početaka, ponosna sam na rezultat koji smo ostvarili 2013.”, rekla je Katarina Ujdur te dodala kako je situacija sada drugačije posložena pa im neki prigovaraju što su otišli u Zagreb, no, ona je, kaže, ponosna i što u Zagrebu imaju ljude koji predstavljaju Most i bore se za Metković i za bolju Hrvatsku.

Grad koji nije poznavao demokraciju

Ujdur je ustvrdila kako su u zadnje četiri godine u Metkoviću uspjeli vratiti povjerenje u gradsku vlast. Podsjetila je da se 16 godina u Metkoviću nije poznavao pojam demokracije te da je dolaskom Mosta nezavisnih lista grad “prodisao”, a demokracija se vratila u punom pojmu te riječi.



“Financijski smo stabilizirali Metković, odgovorno smo se ponašali prema gradskom proračunu, kojeg smo koristili za razvoj grada, a ne kao bankomat što je bila odlika naših prethodnika. Ostvarili smo brojne projekte i aktivno radimo na svim promjenama u gradu Metkoviću. Nekad to izgleda malo sporo, ali trudimo se i radimo najbolje kako je moguće”, rekla je Ujdur.

“Kandidirat ću se za gradonačelnicu Metkovića, jer vjerujem da možemo učiniti još više. Metković može postati gradom koji će biti primjer uspješnosti”, kazala je te dodala je kako pobjedom već smatra to što su osnivanjem Mosta i preuzimanjem vlasti iz mnogih struktura maknuli kriminal i korupciju i potaknuli druge mlade ambiciozne mlade ljude da se uključe u politiku.

“Ovim gradom sada upravljaju građani a ne vlastelini kao dosadašnjih šesnaest godina”, zaključila je.

Mostovo čudo u Metkoviću

Nikola Grmoja rekao je da su u Mostu napravili čudo, jer su u tri godine izrasli od stranke s lokalne razine do stranke na nacionalnoj razini.

“Danas govore da smo obiteljska stranka, prije su nam govorili da smo stranka iza koje netko stoji. Na kraju sam pokazao da su ovi ljudi koji su pokrenuli apsolutno sve u Metkoviću isti oni ljudi koji su to radili na nacionalnoj razini, zato što su vjerovali u ono što žele napraviti. Vjerovali su da se i grad može bolje voditi i da se država može bolje voditi”, rekao je Grmoja te ustvrdio da će to što je Most napravio – na lokalnoj razini vratio 18 milijuna kuna duga u manje od dvije godine, a potom promijenio političku scenu u Hrvatskoj, u tri godine – zasigurno ući u anale političke povijesti u Hrvatskoj.

Pohvalio je Katarinu Ujdur koja je osnivač Mosta i koja će, kaže, nastaviti sa svim početnim težnjama, a to je – učiniti Metković kvalitetnijim i boljim mjestom za život.

“Katarina Ujdur sinonim je za bolji Metković, za mlade ljude, za napredak. I zaista vjerujem da će ona pokazati da Metković ima mjesta za napredak i da to može biti sredina koja ima održivi stabilni razvoj”, zaključio je Grmoja.

Sukob s HDZ-om na lokalnoj razini?

Na pitanje novinara hoće li se, zbog lokalnih izbora poremetiti odnos Mosta i HDZ-a na državnoj razini, s obzirom da u Metkoviću, Vrgorcu, Omišu i Velikom Kopaoniku idu ‘jedni protiv drugih’, Grmoja je za Hinu odgovorio da je Most svoja politička opcija.

“Imamo svoj program, svoj plan, to smo pokazali, ušli smo u suradnju s HDZ-om, ne iz bilo kakve ljubavi, nego iz želje da promijenimo stvari u Hrvatskoj. Tako ćemo i dalje nastupati na nacionalnoj razini”, rekao je te dodao kako ih na lokalnoj razini očekuje “žestoka borba”.

“Dok je Most u Vladi, borit ćemo se da ne bude koruptivnih radnji, bilo kakve izdaje nacionalnih interesa, kao što smo se borili u slučaju Ine, a bit će još takvih situacija i bit ćemo izloženi medijskim udarima. Mnogi će, koji pokušaju srušiti Most, na lokalnoj razini biti obilno financirani, ali o sudbini Metkovića neće odlučiti nitko sa strane, nitko iz Zagreba, nitko od medijskih mogula, nitko od tajkuna, o sudbini Metkovića odlučit će građani Metkovića”, zaključio je Grmoja.