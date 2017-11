PETROV I EKIPA REŠETALI PREMIJERA, ON HLADNO IZIGNORIRAO NIZ NEUGODNIH PITANJA: ‘Skačete s 90-ih na 2017.’

Mostovi saborski zastupnici su u Saboru replike na izlaganje premijera Andreja Plenkovića željeli iskoristiti kako bi mu postavili pitanja koja bi mu postavili na saborskom Istražnom povjerenstvu za Agrokor, no Plenković ih je sve do jednog ignorirao.

“Most će iskoristiti priliku da bi mogli nastaviti rad Istražnog povjerenstva. Nije mi jasno zbog čega Vas štite HDZ-ovi zastupnici i ne daju Vam pred Istražno povjerenstvo”, rekao je čelnik Mosta Božo Petrov u replici tijekom rasprave o povjerenju Vladi.

Premijera je upitao je li upoznat s činjenicom da određeni fondovi danas otkupljuju potraživanja od banaka prema dobavljačima i od dobavljača prema Agrokoru, čime postoji mogućnost da nepoznati kapital preuzme neke od važnih hrvatskih kompanija.

Nakon što je Petrov ostao bez odgovora, s pitanjem je nastavio njegov kolega Miro Bulj koji je pak pitao Plenkovića je li upoznat s kupovinom VUPIK-a dd. i iznosima koje je Ivica Todorić dobio od države nakon te transakcije.



Predsjedavajući Sabora Milijan Brkić opominjao je Mostovce kako to nije aktualac. “Neki zastupnici očito ne znaju o čemu raspravljamo, a to je prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Vladi. Danas nije aktualni sat da se postavljaju pitanja već se mogu davati replike na izlaganje govornika”, rekao je Brkić.

Kako je preuzet Badel

Mostovca Nikolu Grmoju zanimalo je je li premijera ministar financija Zdravko Marić, bivši direktor u Agrokoru, upoznao s preuzimanjem Badela.

Kako premijer nije odgovarao, Grmojin stranački kolega Tomislav Panenić u svojoj je replici kazao kako je ključna bila odluka oko Badela ona ministra financija. “On je donio odluku u ime svih javnih tijela o otpisu 60 posto dugova, to je kasnije preneseno u oblik predstečajne nagodbe i na taj je način Ivica Todorić putem Darka Kneza, svoga direktora, uspio ovladati Badelom”, rekao je Panenić.

Mostovac Robert Podolnjak pitao je premijera je li ga povjerenik Ramljak izvještavao o tijeku pregovora u sklapanja ugovora o roll up kreditu, zaključenom 8. lipnja, budući da je 9. lipnja Vlada popunjena novim ministrima. “Ramljak je govorio kako je taj ugovor sklapan u politički nestabilnoj situaciji i tako dao odgovor zašto smo dobili loš ugovor”, ustvrdio je Podolnjak.

Plenković: Most saborsku raspravu pretvara u rad istražnog povjerenstva

Iako Plenković nije htio odgovarati na set Mostovih pitanja, na kraju je ustvrdio kako Most pokušava saborsku raspravu pretvoriti u rad istražnog povjerenstva.

“SDP je 21. travnja podnio zahtjev za rad istražnog povjerenstva i naveli su taksativno točke kojim se isto treba baviti. Krenuli ste u tu analizu kronološkim redom. Svako povjerenstvo išlo je do sada kronološkim redom za koji ste se vi založili da krene. To što je vama sada politički oportuno i interesantno da skačete s 90-tih na 2017., to je drugo pitanje. Kad kronološki dođe na red sve vezano za ovu godinu Vlada je spremna”, rekao je Plenković.

Sve što se radi oko Agrokora je velika, krupna reforma, zakon (o izvanrednoj upravi u sistemski važnim tvrtkama) i sve što će se iznjedriti imat će transformacijski učinka između poslovnih subjekata u Hrvatskoj, poručio je premijer u Saboru.

Kratko se referirao na oporbeno apostrofiranje kritičkog govora predsjednice Republike. “Ona izražava svoj stav”, rekao je Plenković kojem se čini da “klima koja se želi stvoriti perpetuiranjem negativnih informacija danas kulminira”.

Matić nudio podršku Plenkoviću

Zaiskrilo je u raspravi između SDP-ova Freda Matića i HDZ-ova Steve Culeja dok je Matić ironično obećavao Plenkoviću da će dobiti njegovu podršku.

“Ja sam od početka Vašeg dolaska na čelo HDZ-a shvatio ono što mnogi u SDP-u nisu, a u HDZ-u još i manje. Vi ste pamentan, civiliziran i dobar čovjek ali zbog ekipe u kojoj se nalazite morate se ponašati kao bahati HDZ-ovac koji docira ljudima. Vi sigurno niste od onih koji smatrate da je zemlja ravna ploča, da ste protiv pobačaja, da ste protiv homoseksualaca, niste sigurno ‘Za dom spremni’, međutim Vi ste u ekipi u kojoj su vam ljudi poput Culeja i drugih Karamarkovih spavača, i morate se ponašati onako kako se ponašate. Ja ću Vam dati potporu u slučaju da dođe do problema s brojem glasova, iskreno i iz uvjerenja jer znam da želite dovesti HDZ na razinu civilizirane stranke, što oni 27 godina ne uspjevaju i možete se u mene pouzdati više nego u one koje ste kupili na rasprodaji u akciji ‘kupiš tri dobiš pet'”, poručio je Matić premijeru.

I dok se Plenković isto tako ironično zahvalio na ponudi za potporu, Culej je Matiću odgovorio kako on nije spavač. “Itekako sam budan kada ste Vi i Vama slični s one strane. Ja moram biti budan zbog Vas da ne bi nešto propustio, da negdje nešto ne pokvarite što je u interesu Hrvatske. Ja sam budan i danju i noću zbog Vas jer si ne mogu dozvoliti da zaspem pa me vi nađete da spavam”, rekao je Culej Matiću.