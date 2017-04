PETROV BRANI LEX AGROKOR: ‘Zakon je osigurač za očuvanje gospodarskog sustava, nije vrijeme za politikanstvo’

Predsjednik Hrvatskog sabora i čelnik Mosta Božo Petrov istaknuo je danas kako je Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, osigurač za očuvanje hrvatskog gospodarskog sustava i radnih mjesta, a oporbi je poručio da danas nije vrijeme za politikanstvo već je vrijeme da budu složni i da se sačuvaju interesi Republike Hrvatske.

“Ovaj zakon je osigurač za očuvanje gospodarskog sustava i radnih mjesta osim ako se vjerovnici ne dogovore prije države. Nadam se da će se dogovoriti i bez da sudjeluje država, ali mi moramo preuzeti odgovornost, moramo se brinuti za državne interese”, izjavio je Petrov novinarima u Hrvatskom saboru.

SABOR IZGLASAO ‘LEX AGROKOR’! Oporba: ‘HDZ pretvara Hrvatsku u rusku koloniju, oni će imati apsolutno prvenstvo u namirenju’

‘Ne postoji veći državni interes od ovakvih tvrtki’

Ne postoje veći državni interes od tvrtki koje u ovom trenutku u koncesiji imaju tisuće i tisuće hektara poljoprivredne površine, naglasio je.



“Ne postoji veći interes od kanala za plasman robe svih hrvatskih dobavljača – od najmanjih do najvećih, i to je razlog zbog čega moramo osigurati mogućnost da država može intervenirati ukoliko to bude potrebno”, poručio je predsjednik Sabora Petrov.

Oporbi je, pak, poručio kako danas sigurno nije vrijeme za politikantstvo.

‘Vrijeme je za slogu’

“Danas je vrijeme da budemo složni i da sasčuvamo interese Republike Hrvatske”, zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora.

Hrvatski sabor je danas većinom glasova donio Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu, u javnosti nazvan ‘lex Agrokor’. Od 131 zastupnika nazočnog u sabornici, ‘za’ zakon su glasovala 83, protiv ih je bilo 46, a dva suzdržana.