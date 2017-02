NOVI PERNAROV PERFORMANS U SABORU: Izašao za govornicu pa šutio četiri minute zbog mladih koji su napustili Hrvatsku

Zastupnik Ivan Pernar danas je za saborskom govornicom šutio četiri minute u znak prosvjeda zbog mladih koji su napustili ili u ovom trenutku napuštaju Hrvatsku.

Na početku svog izlaganja Pernar je govorio o tome kako na zahtjeve Živog zida čelnici Sabora nikad ne daju stanku dok to čine na zahtjeve drugih stranaka. Predsjednika Sabora Petrova kritizirao je zbog “selektivnosti”, a progovorio je i nekoliko rečenica o slobodi govora.

Preostalo vrijeme koje je imao na raspolaganju za govornicom jednostavno je odšutio.



Kao da to već nije dovoljan performans u Saboru, netko je u saborskim klupama, dok je Pernar šutio, na mobitelu pustio “Lijepu našu”. Kako se čuje na objavljenoj snimci to je učinio HDZ-ovac Stevo Culej. Kad su zastupnici predsjedavajućem Željku Reineru rekli da se “Culej sprda s himnom”, Reiner je odgovorio: “Nisam čuo da kolega Culej svira himnu, ali sasvim sigurno to ne bi bilo primjereno”.

Na sve to Pernar je kratko dobacio:

“Molim vas da me ne ometate u izlaganju, predsjedavajući. Hvala”, što je izazvalo salvu smijeha među zastupnicima. Reiner nije intervenirao.

“Ja vas molim da ne ometate govornika”, rekao je Reiner zastupnicima. Pogledajte snimku koju je Pernar objavio na Facebooku.